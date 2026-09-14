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काशी विश्वनाथ मंदिर के CEO विश्वभूषण मिश्रा हटाए गए, यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल

उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया गया है. श्री काशी विश्वनाथ मंदिर एवं विशिष्ट क्षेत्र वाराणसी विकास परिषद के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्रा को पद से हटा दिया गया है. उन्हें अब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में उपसचिव की जिम्मेदारी दी गई है.

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काशी विश्वनाथ मंदिर. (Image: PTI)
काशी विश्वनाथ मंदिर. (Image: PTI)

उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया गया है. श्री काशी विश्वनाथ मंदिर एवं विशिष्ट क्षेत्र वाराणसी विकास परिषद के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्रा को उनके पद से हटा दिया गया है. विश्वभूषण मिश्रा को अब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में उपसचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

प्रशासनिक फेरबदल के तहत कई अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है. विश्वभूषण मिश्रा की नई तैनाती उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में की गई है, जहां वह उपसचिव के तौर पर काम करेंगे.

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इस फेरबदल के तहत नगर निगम गाजियाबाद में अपर नगर आयुक्त और ग्राम्य विकास आयुक्त कार्यालय में संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) समेत कई अन्य पदों पर भी अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं.

सरकार की तरफ से किए गए इस प्रशासनिक बदलाव में अलग-अलग विभागों और संस्थानों में अधिकारियों की नई तैनाती की गई है. इनमें श्री काशी विश्वनाथ मंदिर और विशिष्ट क्षेत्र वाराणसी विकास परिषद का मुख्य कार्यपालक अधिकारी पद भी शामिल है.

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विश्वभूषण मिश्रा को अब मंदिर प्रशासन से जुड़ी जिम्मेदारी के बजाय उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में उपसचिव का पद संभालना होगा. वहीं, प्रशासनिक फेरबदल के तहत अन्य अधिकारियों को भी उनकी नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं.

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