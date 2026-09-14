गटर पॉलिटिक्स में उलझी काशी, सपा का आया जवाब, बीजेपी पर पलटवार

वाराणसी में सीवर की सफाई के दौरान बोरी मिलने और सीवर चोक करने की कोशिश को लेकर बीजेपी की ओर से समाजवादी पार्टी पर साजिश का आरोप लगाए जाने के बाद अब सपा ने पलटवार किया है. सपा ने बीजेपी पर सवालों से बचने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब भी उससे सवाल पूछा जाता है, वह सवाल पूछने वालों को ही कटघरे में खड़ा कर देती है.

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सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा कि एक पुरानी कहावत है, 'नाच ना आवे आंगन टेढ़ा.' उन्होंने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी सरकार की स्थिति भी ऐसी ही नजर आती है. समाजवादी पार्टी ने वाराणसी की जल समस्या, जलभराव और गंदगी को लेकर लगातार सवाल उठाए हैं और अब सवाल पूछने वालों पर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं.

उन्होंने कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी की अब पुरानी आदत बन गई है. जब भी उनसे सवाल पूछा जाता है, वे सवाल पूछने वालों को ही कटघरे में खड़ा कर देते हैं. उन्होंने कहा कि अगर कोई पत्रकार स्कूलों की जर्जर स्थिति को दिखा दे तो पत्रकारों पर सवाल पूछ लिया जाता है और उन पर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं.

सपा प्रवक्ता ने कहा कि समाजवादी पार्टी विपक्ष की अपनी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी निभा रही है, तो उस पर ही सवाल खड़े कर दो और अपनी जिम्मेदारी से बच जाओ. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक है और जिस दल ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है, उसे जनता जवाब देगी.

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क्या है पूरा मामला

इससे पहले वाराणसी में सीवर की सफाई के दौरान मुख्य सीवर लाइनों में रेत से भरी बोरियां मिलने के बाद नगर निगम ने अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग की थी. अधिकारियों के मुताबिक, कई वार्डों में सफाई के दौरान मुख्य सीवर लाइनों के अंदर रेत से भरी बोरियों के साथ लकड़ी का बुरादा, पत्थर, प्लाईवुड और प्लास्टिक का सामान मिला था.

शुक्रवार रात शिवाला इलाके की एक सीवर लाइन से करीब 12 बोरी रेत बरामद हुई थी. अधिकारियों के मुताबिक, सीवर में रुकावट के कारण आसपास की गलियों में सीवर का पानी ओवरफ्लो होने लगा था और जलभराव हो गया था.

मेयर ने लगाया था आरोप

शनिवार को वाराणसी के मेयर अशोक कुमार तिवारी और नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने पार्षदों और अधिकारियों के साथ शिवाला वार्ड में अग्रवाल रेडियो के पास मौके का निरीक्षण किया था. मेयर अशोक तिवारी ने आरोप लगाया था कि सीवर को जानबूझकर ब्लॉक करना शहर की छवि खराब करने की साजिश का हिस्सा नजर आता है. उन्होंने दावा किया था कि जिस इलाके के सीवर में बोरियां मिलीं, उसी इलाके की तस्वीर अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी. अशोक तिवारी ने सीवर में बोरियां डालकर शहर की व्यवस्था बिगाड़ने और काशी को बदनाम करने की कोशिश का आरोप लगाया था. अब इसी मामले पर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के आरोपों को लेकर पलटवार किया है.

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