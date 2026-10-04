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Ketu Gochar 2026: अगले 67 दिनों तक इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगा जबरदस्त लाभ!

Ketu Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष के अनुसार छाया ग्रह केतु के मघा नक्षत्र में विराजमान रहने से आगामी 5 दिसंबर तक का समय कुछ चुनिंदा राशियों के लिए बेहद स्वर्णिम रहने वाला है. इस अवधि में मेष, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन राशि के जातकों को करियर और धन के मामले में विशेष लाभ मिलेगा. चलिए जानते हैं कैसे.

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केतु गोचर 2026 (Photo: ITG)
केतु गोचर 2026 (Photo: ITG)

Ketu Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में केतु को एक बेहद रहस्यमय, आध्यात्मिक और छाया ग्रह माना जाता है. हालांकि केतु को आमतौर पर वैराग्य और अलगाव का कारक माना जाता है, लेकिन जब यह अपनी स्थिति या नक्षत्र बदलते हैं, तो इसका गहरा प्रभाव देश-दुनिया और सभी राशियों के जीवन पर पड़ता है. वर्तमान में केतु अपनी ही राशि सिंह और अपने ही मघा नक्षत्र में विराजमान हैं. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, 5 दिसंबर तक की यह अवधि (लगभग 67 दिन) कुछ चुनिंदा राशियों के लिए बेहद स्वर्ण अवसर लेकर आई है. आइए जानते हैं कि केतु के इस विशेष गोचर से किन 5 राशियों का भाग्य चमकने वाला है.

केतु गोचर और नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव
ज्योतिष के जानकारों के अनुसार, जब कोई ग्रह अपने ही नक्षत्र में गोचर करता है, तो उसका प्रभाव अधिक प्रबल हो जाता है. मघा नक्षत्र में केतु की स्थिति अगले 5 दिसंबर तक रहने वाली है. इस समयावधि में कई जातकों के करियर की उलझनें दूर होंगी, पुराने विवादों से राहत मिलेगी और धन-धान्य में वृद्धि के योग बनेंगे.

मेष राशि (Aries)
मेष राशि के जातकों के लिए केतु का यह गोचर बेहद राहत भरा साबित होगा. नौकरीपेशा लोगों के प्रमोशन या कार्यक्षेत्र में लंबे समय से अटके हुए कार्यों को गति मिलेगी. व्यवसाय में नई और फायदेमंद डील तय हो सकती हैं. आर्थिक स्थिति पहले से काफी बेहतर होगी और लंबे समय से जिसकी इच्छा थी, वह मुकाम हासिल हो सकता है.

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सिंह राशि (Leo)
चूंकि केतु स्वयं सिंह राशि में ही विराजमान हैं, इसलिए इस राशि के जातकों को विशेष लाभ मिलने के योग हैं. करियर और व्यापार में आ रही बाधाएं स्वतः समाप्त होती नजर आएंगी. यदि पिछले कुछ दिनों से मानसिक तनाव या असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, तो उससे छुटकारा मिलेगा. आत्मविश्वास में वृद्धि होगी.

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वृश्चिक राशि (Scorpio)
वृश्चिक राशि वालों के लिए यह 67 दिन का समय पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों मोर्चों पर शानदार बदलाव लेकर आया है. हर कार्य में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं. अगर किसी उलझन के कारण आपको मानसिक सुकून नहीं मिल रहा था, तो अब स्थितियां पूरी तरह आपके पक्ष में साफ होती चली जाएंगी.

धनु राशि (Sagittarius)
धनु राशि के जातकों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है. कोर्ट-कचहरी या पुराने कानूनी मामलों से जुड़ी भागदौड़ कम होगी और राहत मिलेगी. घर-परिवार में खुशी का माहौल रहेगा. नौकरी में नई और बड़ी जिम्मेदारियां मिलने से आपकी नेतृत्व क्षमता निखरकर सामने आएगी, जिससे ओवरथिंकिंग और कन्फ्यूजन दूर होगा.

मीन राशि (Pisces)
मीन राशि के जातकों की जिंदगी में अगले 67 दिनों के दौरान सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे. नौकरी और कारोबार में लगातार फायदे की स्थिति बनेगी. कोई बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है. पार्टनर के साथ यदि कोई मनमुटाव या गलतफहमी चल रही थी, तो वह बातचीत के जरिए दूर हो जाएगी और रिश्ते मजबूत होंगे.

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