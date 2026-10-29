Diwali Cleaning Tips: घर में बार-बार बनते हैं मकड़ी के जाले? सफाई करते वक्त जरूर करें ये 5 काम, फिर नहीं दिखेगा नामो-निशान

Diwali Cleaning Tips: दिवाली पर घर को चमकाने के लिए लोग घंटों सफाई करते हैं. पंखों से धूल हटाई जाती है, अलमारियां चमकाई जाती हैं और छत से लेकर दीवारों के कोनों तक जमा मकड़ी के जाले साफ किए जाते हैं. लेकिन कई बार सारी मेहनत के बाद भी कुछ ही दिनों में उसी जगह दोबारा जाला नजर आने लगता है. ऐसे में लगता है कि आखिर मकड़ियां बार-बार घर में आ कहां से रही हैं? अगर आप भी बार-बार मकड़ी के जाले साफ करते हैं और फिर भी कुछ दिनों में जाले दिखने लगते हैं, तो परेशान होने छोड़ दीजिए.



दरअसल, सिर्फ जाला हटाने से यह परेशानी पूरी तरह खत्म नहीं होती. इसके लिए उन जगहों की सफाई करना भी जरूरी है, जहां मकड़ियों को छिपने की जगह और खाने के लिए छोटे कीड़े मिलते हैं. अगर आप भी दिवाली पर घर की सफाई कर रहे हैं, तो कुछ आसान बातों का ध्यान रखकर बार-बार जाले साफ करने की परेशानी कम कर सकते हैं.



घर में बार-बार मकड़ी के जाले क्यों बनते हैं?

अक्सर लोग सोचते हैं कि मकड़ी घर के किसी भी कोने में जाला बना लेती है, लेकिन ऐसा नहीं है. मकड़ियां ऐसी जगहों पर जाला बनाती हैं, जहां उन्हें आसानी से खाने के लिए छोटे कीड़े मिल सकें. अगर घर में मच्छर, छोटी मक्खियां और दूसरे कीड़े ज्यादा हैं, तो मकड़ियों को वहां आसानी से खाना मिल जाता है.



इसके अलावा छत के कोने, अलमारी के पीछे, स्टोर रूम और फर्नीचर के नीचे जैसी जगहें लंबे समय तक साफ नहीं होतीं. वहां धूल जमा रहती है और लोगों की नजर भी कम पड़ती है. ऐसे में मकड़ियों को जाला बनाने के लिए अनुकूल जगह मिल जाती है. इसलिए अगर किसी खास कोने में बार-बार जाले दिखाई देते हैं, तो वहां सिर्फ जाला हटाने के बजाय आसपास की सफाई पर भी ध्यान देना चाहिए.



1. जाला हटाने के बाद उस जगह को भी करें साफ: छत या दीवार के कोने में जाला दिखाई दे, तो उसे हटाने के बाद उस जगह को सूखे कपड़े या वैक्यूम क्लीनर से अच्छी तरह साफ करें. छत और दीवार के जोड़, पर्दों के पीछे, खिड़कियों के कोनों, अलमारी के ऊपर और सोफे के पीछे की सफाई करना न भूलें. इससे वहां जमा धूल और मकड़ी के रेशे भी हट जाएंगे.



2. दरवाजों और खिड़कियों के गैप करें बंद: कई बार मकड़ियां दरवाजों और खिड़कियों के आसपास मौजूद छोटे गैप से घर में आ जाती हैं. इसलिए जाले साफ करने के बाद इन जगहों को भी चेक करें. अगर खिड़की की जाली टूटी है या दरवाजे के नीचे ज्यादा जगह है, तो उसे ठीक करवाएं. दीवारों की छोटी दरारों को भी बंद कर दें, ताकि मकड़ियों के घर में आने के रास्ते कम हो सकें.



3. घर में छोटे कीड़ों को न पनपने दें: मच्छर, छोटी मक्खियां और दूसरे कीड़े मकड़ियों का खाना होते हैं. अगर घर में ये कीड़े ज्यादा हैं, तो मकड़ियों के आने के चांस भी बढ़ सकते हैं. इसलिए रसोई में खाने की चीजें खुली न छोड़ें, कूड़ेदान को नियमित रूप से साफ करें और खिड़कियों के आसपास सफाई रखें. कहीं पानी जमा हो रहा हो, तो उसे भी हटा दें. इससे घर में छोटे कीड़ों की संख्या कम रखने में मदद मिलेगी.



4. पेपरमिंट ऑयल या सिरके का इस्तेमाल करें: मकड़ियों को दूर रखने के लिए पेपरमिंट ऑयल और सिरके जैसे घरेलू उपाय लोग आजमाते हैं. कुछ लोग पेपरमिंट ऑयल की कुछ बूंदें पानी में मिलाकर दरवाजों और खिड़कियों के आसपास स्प्रे करते हैं. हालांकि, इन उपायों से मकड़ियां दोबारा नहीं आएंगी, इसकी गारंटी नहीं है. सिरके का इस्तेमाल मार्बल और कुछ दूसरी जगहों पर न करें, क्योंकि इससे नुकसान हो सकता है. एसेंशियल ऑयल को बच्चों और पालतू जानवरों से भी दूर रखें.



5. हर हफ्ते इन जगहों की करें सफाई: मकड़ी के जाले बार-बार बनने से रोकने के लिए दिवाली के बाद भी जल्दी-जल्दी सफाई जरूरी है. हर हफ्ते छत के कोनों, पंखों के आसपास, खिड़कियों के पीछे, अलमारी के ऊपर और फर्नीचर के नीचे की जगहों को साफ करें. पुराने डिब्बे, बेकार अखबार और इस्तेमाल न होने वाला सामान भी जमा न होने दें. इससे मकड़ियों को छिपने की जगह कम मिलेगी और बार-बार जाले साफ करने की परेशानी भी कम हो सकती है.



दिवाली की सफाई में इन बातों का रखें ध्यान

दिवाली पर मकड़ी के जाले हटाते समय सबसे जरूरी बात यह है कि सिर्फ जाले पर नहीं, बल्कि उसके आसपास की जगह पर भी ध्यान दिया जाए. धूल साफ करना, दरवाजों-खिड़कियों के गैप ठीक करना और छोटे कीड़ों को पनपने से रोकना ज्यादा कारगर तरीका हो सकता है. इससे घर साफ रखने में मदद मिलेगी और बार-बार उन्हीं कोनों की सफाई करने की जरूरत भी कम पड़ सकती है.

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