Kal Ka Rashifal 21 October 2026: वृषभ राशि के व्यापार में तेजी रहेगी, जानें आपके लिए कल कैसा होगा दिन

मेष राशि: आर्थिक उन्नति के अवसर बढ़ेंगे

मेष राशि वालों के लिए कार्यक्षेत्र और व्यापार में तेजी बनी रह सकती है. आर्थिक उन्नति के नए अवसर मिलेंगे और महत्वपूर्ण काम पूरे करने में सफलता मिल सकती है. अधिकारियों और सलाहकारों से सहयोग मिलेगा. आपकी साख और प्रभाव में भी बढ़ोतरी होने के संकेत हैं. परिवार के लोगों से मुलाकात हो सकती है.

और पढ़ें

शुभ अंक: 3, 5 और 9

शुभ रंग: खाकी आज का

उपाय: भगवान गणेश की पूजा करें और हरी वस्तुओं का दान करें.

वृषभ राशि: पद-प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी के संकेत

वृषभ राशि वालों का प्रबंधन और कामकाज बेहतर रह सकता है. व्यापार में तेजी बनाए रखने के साथ अवसरों का लाभ उठाने की कोशिश सफल होगी. अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और पद-प्रतिष्ठा मजबूत होगी. सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी के योग हैं. प्रतिस्पर्धा में सक्रिय रहकर आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे.

शुभ अंक: 3, 5 और 6

शुभ रंग: फिरोजी

उपाय: भगवान गणेश की पूजा करें, हरी वस्तुओं का दान करें और ध्यान-साधना बढ़ाएं.

मिथुन राशि: भाग्य का मिलेगा साथ

मिथुन राशि वालों के लिए दिन सकारात्मक रह सकता है. भाग्य के सहयोग से सुखद अवसर मिलेंगे और कामकाज में लाभ बढ़ेगा. उच्च शिक्षा और कार्यकुशलता पर ध्यान देने से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. आकर्षक प्रस्ताव मिलने की संभावना है. धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी.

Advertisement

शुभ अंक: 3, 5 और 6

शुभ रंग: हरा

उपाय: भगवान गणेश की पूजा करें, हरी वस्तुओं का दान करें और धर्म-कर्म में हिस्सा लें.

कर्क राशि: धैर्य से आगे बढ़ें

कर्क राशि वालों के लिए दिन सामान्य फल देने वाला रह सकता है. पारिवारिक सहयोग और अपनों का साथ मिलेगा, लेकिन कुछ अप्रत्याशित परिस्थितियां चिंता बढ़ा सकती हैं. जरूरी कामों पर ध्यान दें और व्यक्तिगत मामलों में सतर्क रहें. किसी भी निर्णय से पहले अनुभवी लोगों की सलाह लेना फायदेमंद रहेगा.

शुभ अंक: 2, 3 और 5

शुभ रंग: मूनस्टोन

उपाय: भगवान गणेश की पूजा करें, हरी वस्तुओं का दान करें और अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखें.

सिंह राशि: दांपत्य जीवन में खुशियां रहेंगी

सिंह राशि वालों के पेशेवर कामों में गति आएगी. साझेदारी और टीमवर्क से जरूरी लक्ष्य पूरे करने में मदद मिलेगी. व्यापार में भरोसा बढ़ेगा और नेतृत्व क्षमता बेहतर होगी. निजी मामलों को सुलझाने के अवसर मिलेंगे. दांपत्य जीवन में खुशियां बनी रह सकती हैं. पद-प्रतिष्ठा और अवसरों में भी वृद्धि के संकेत हैं.

शुभ अंक: 1, 3 और 5

शुभ रंग: पिस्ता

उपाय: भगवान गणेश की पूजा करें, हरी वस्तुओं का दान करें और अपने वादे पूरे करें.

कन्या राशि: मेहनत से बनेंगे काम

कन्या राशि वालों को कार्यक्षेत्र में पेशेवर संबंध मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए. मेहनत और जिम्मेदारी से परिस्थितियों को अपने पक्ष में कर सकते हैं. मित्रों का सहयोग मिलेगा, लेकिन विरोधियों की सक्रियता बनी रह सकती है. नए लोगों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने और जल्द प्रतिक्रिया देने से बचें.

Advertisement

शुभ अंक: 3 और 5

शुभ रंग: गहरा हरा

उपाय: भगवान गणेश की पूजा करें, हरी वस्तुओं का दान करें और झूठी बातों से दूर रहें.

तुला राशि: प्रतिस्पर्धा में सफलता के योग

तुला राशि वालों के लिए दिन उत्साह बढ़ाने वाला रह सकता है. मित्रों और करीबियों के साथ घूमने-फिरने के अवसर मिलेंगे. पढ़ाई, कला और कौशल से जुड़े मामलों में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं. पेशेवर लोगों को मनचाही उपलब्धि मिलने की संभावना है. महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर ध्यान बनाए रखें.

शुभ अंक: 3, 5 और 6

शुभ रंग: सिल्वर

उपाय: भगवान गणेश की पूजा करें, हरी वस्तुओं का दान करें और अपने कौशल को निखारें.

वृश्चिक राशि: भावनाओं पर रखें नियंत्रण

वृश्चिक राशि वालों को आज धैर्य और संतुलन के साथ काम लेना होगा. जल्दबाजी या जरूरत से ज्यादा आकर्षण के कारण असहज स्थिति बन सकती है. परिवार के लोगों को नजरअंदाज न करें और बातचीत में विनम्रता बनाए रखें. सुख-सुविधाओं से जुड़ी खरीदारी संभव है. बड़ों का मार्गदर्शन लेना लाभकारी रहेगा.

शुभ अंक: 3, 5 और 9

शुभ रंग: खाकी

उपाय: भगवान गणेश की पूजा करें, हरी वस्तुओं का दान करें और आलोचनात्मक रवैये से बचें.

धनु राशि: करियर में मिलेंगे अवसर

धनु राशि वालों की बातचीत और व्यवहार प्रभावशाली रहेगा. आत्मविश्वास बढ़ेगा और सामाजिक गतिविधियों में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं. भाई-बंधुओं से नजदीकियां बढ़ेंगी. यात्रा के अवसर बन सकते हैं. करियर और कारोबार में मिलने वाले अवसरों का लाभ उठाने के लिए कामकाज पर ध्यान बनाए रखें.

Advertisement

शुभ अंक: 1 और 3

शुभ रंग: एप्पल ग्रीन

उपाय: भगवान गणेश की पूजा करें, हरी वस्तुओं का दान करें और साहस बढ़ाएं.

मकर राशि: आर्थिक मजबूती पर रहेगा जोर

मकर राशि वालों के पारिवारिक प्रयास सफल हो सकते हैं. घर में सुख-समृद्धि और संबंधों में सामंजस्य बना रहेगा. धन-संपत्ति से जुड़े मामलों में तेजी आएगी. बचत पर ध्यान देने से आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है. परिजनों का सहयोग मिलेगा और महत्वपूर्ण काम आसानी से आगे बढ़ेंगे.

शुभ अंक: 5 और 8

शुभ रंग: लहसुनिया

उपाय: भगवान गणेश की पूजा करें, हरी वस्तुओं का दान करें और विनम्रता बनाए रखें.

कुंभ राशि: रचनात्मक कामों को मिलेगा बढ़ावा

कुंभ राशि वालों के लिए रचनात्मकता दिखाने का अच्छा अवसर मिल सकता है. नई योजनाओं और प्रयोगों को आगे बढ़ाने में सफलता मिलेगी. आपकी वाणी और व्यवहार लोगों को प्रभावित करेंगे. आत्मविश्वास बना रहेगा और कामकाज में सहयोग मिलेगा. शुभ सूचनाएं मिलने और बाधाएं कम होने के संकेत हैं.

शुभ अंक: 3, 5 और 8

शुभ रंग: मोरपंख जैसा

उपाय: भगवान गणेश की पूजा करें, हरी वस्तुओं का दान करें और नए प्रयोग करते रहें.

मीन राशि: खर्चों पर नियंत्रण जरूरी

मीन राशि वालों को आज बढ़ते खर्चों पर नियंत्रण रखने की जरूरत है. विरोधियों की गतिविधियों के बीच अनुशासन और धैर्य बनाए रखें. निवेश और न्यायिक मामलों में लापरवाही से बचें. रिश्तेदारों और बड़ों का सहयोग मिल सकता है. दूर देश से जुड़े कामों में सक्रियता रहेगी, लेकिन निर्णय सोच-समझकर लें.

Advertisement

शुभ अंक: 3, 6 और 9

शुभ रंग: आंवले जैसा

उपाय: भगवान गणेश की पूजा करें, हरी वस्तुओं का दान करें और दिखावे से बचें.

---- समाप्त ----