Guru Gochar 2026: दिवाली से पहले गुरु बदलेंगे चाल, इन 3 राशियों को रहना होगा सतर्क

ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति को ज्ञान, धन, विवाह, संतान और भाग्य का कारक माना जाता है. मान्यता है कि गुरु की चाल में बदलाव होने से सभी 12 राशियों के जीवन के अलग-अलग पहलुओं पर प्रभाव पड़ सकता है. 31 अक्टूबर 2026 को गुरु कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे. इस गोचर को करियर, आर्थिक स्थिति और पारिवारिक जीवन के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

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गुरु का यह राशि परिवर्तन दिवाली से ठीक पहले हो रहा है. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, कुछ राशियों के लिए यह समय नए अवसर लेकर आ सकता है, जबकि कुछ राशि के जातकों को फैसले लेते समय अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत हो सकती है. आइए जानते हैं गुरु के सिंह राशि में गोचर का क्या प्रभाव पड़ सकता है और किन राशियों को विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए.

कब होगा गुरु का सिंह राशि में गोचर?

पंचांग की गणना के अनुसार, देवगुरु बृहस्पति 31 अक्टूबर 2026 को दोपहर करीब 12 बजकर 2 मिनट पर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे. गुरु का यह गोचर लगभग तीन महीने तक इस राशि में रहेगा. इसके बाद 25 जनवरी 2027 को गुरु वक्री अवस्था में वापस कर्क राशि में प्रवेश करेंगे.

वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति को शुभ ग्रह माना जाता है. इसका संबंध उच्च शिक्षा, ज्ञान, विवाह, संतान, धार्मिक कार्यों और आर्थिक समृद्धि से जोड़ा जाता है. वहीं सिंह राशि को आत्मविश्वास, नेतृत्व और मान-सम्मान का प्रतीक माना जाता है.

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गुरु गोचर का इन 3 राशियों पर पड़ सकता है असर

1. वृषभ राशि

वृषभ राशि के जातकों को इस अवधि में कामकाज और पारिवारिक जीवन के बीच संतुलन बनाने की जरूरत हो सकती है. कार्यस्थल पर जिम्मेदारियां बढ़ने से व्यस्तता महसूस हो सकती है. नौकरीपेशा लोगों को अपने काम समय पर पूरा करने और वरिष्ठ अधिकारियों से तालमेल बनाए रखने पर ध्यान देना चाहिए.

आर्थिक मामलों में बजट बनाकर चलना बेहतर रहेगा. किसी बड़ी खरीदारी या निवेश से पहले सभी पहलुओं की जांच करें. परिवार में बातचीत के दौरान धैर्य बनाए रखने से छोटी-मोटी गलतफहमियों को दूर करने में मदद मिल सकती है.

2. तुला राशि

तुला राशि के जातकों के लिए गुरु के गोचर के दौरान करियर और आर्थिक फैसले महत्वपूर्ण रह सकते हैं. नौकरी बदलने की योजना बना रहे लोगों को नए अवसरों पर विचार करने का मौका मिल सकता है. हालांकि, किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले उसकी शर्तों और भविष्य की संभावनाओं को अच्छी तरह समझना जरूरी होगा.

कारोबार करने वालों को साझेदारी और लेन-देन में सावधानी बरतनी चाहिए. जल्दबाजी में किसी योजना पर पैसा लगाने के बजाय उसके जोखिमों को समझें. रिश्तों में भी अपनी बात स्पष्ट और संयमित तरीके से रखना फायदेमंद हो सकता है.

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3. मीन राशि

मीन राशि के जातकों को इस अवधि में अपनी योजनाओं और जिम्मेदारियों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत हो सकती है. कार्यक्षेत्र में प्रतिस्पर्धा या काम का दबाव बढ़ने पर धैर्य बनाए रखना जरूरी होगा. किसी काम में देरी होने पर निराश होने के बजाय अपनी रणनीति में जरूरी बदलाव करें.

आर्थिक मामलों में अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना बेहतर रहेगा. परिवार और जीवनसाथी के साथ किसी मुद्दे पर मतभेद होने पर बातचीत से समाधान निकालने की कोशिश करें. बड़े फैसले लेने से पहले सभी जरूरी जानकारियां जुटाना समझदारी होगी.

गुरु गोचर के दौरान किन बातों का रखें ध्यान?

- नौकरी और कारोबार से जुड़े फैसले जल्दबाजी में न लें.

- निवेश करने से पहले जोखिम और संभावित लाभ को समझें.

- परिवार और कार्यस्थल पर बातचीत के दौरान संयम रखें.

- अपनी सेहत, दिनचर्या और आराम को नजरअंदाज न करें.

- किसी भी ज्योतिषीय भविष्यवाणी को निश्चित परिणाम न मानें.

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