दो चाकू लेकर इजरायली एंबेसी पर हमला करने आया था नाबालिग, पुलिस ने मार गिराया

सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में बुधवार रात इजरायली दूतावास पर हमले की कोशिश की गई. दो चाकू लेकर पहुंचे एक नाबालिग ने दूतावास की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी पर हमला कर दिया. पुलिस ने आत्मरक्षा में कार्रवाई करते हुए हमलावर को मार गिराया. इस हमले में पुलिसकर्मी के चेहरे पर हल्की चोट आई है.

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सर्बिया के गृह मंत्री इविका डाचिच ने बताया कि पुलिस इस घटना को आतंकी हमला मानकर जांच कर रही है. हमलावर ने पुलिसकर्मी पर हमला करते समय 'अल्लाहु अकबर' के नारे लगाए थे. घटना के बाद देश में आतंकी खतरे का अलर्ट बढ़ाकर सबसे ऊंचे स्तर पर कर दिया गया है. अहम जगहों पर पुलिस की तैनाती भी बढ़ा दी गई है.

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इस्लामिक स्टेट का समर्थक था हमलावर

गृह मंत्री के मुताबिक, हमलावर पश्चिमी सर्बिया के शाबात्स शहर का रहने वाला माना जा रहा है. सुरक्षा एजेंसियां पहले से उस पर नजर रख रही थीं. डाचिच ने दावा किया कि हमलावर इस्लामिक स्टेट का समर्थक था और उसने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस संगठन के समर्थन में काला झंडा लगाया हुआ था.

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घटना के बाद पुलिस ने दूतावास के आसपास के इलाके को घेर लिया. घटनास्थल की तस्वीरों में दूतावास के बाहर सुरक्षा चौकी और आसपास तैनात हथियारबंद पुलिसकर्मी दिखाई दिए.

पहले भी हो चुका है दूतावास पर हमला

जून 2024 में भी बेलग्रेड स्थित इजरायली दूतावास की सुरक्षा में तैनात एक सर्बियाई पुलिसकर्मी पर क्रॉसबो से हमला किया गया था. उस हमले में पुलिसकर्मी घायल हो गया था और जवाबी कार्रवाई में हमलावर मारा गया था.

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इजरायली दूतावास बेलग्रेड के एक पॉश इलाके में स्थित है. इसके पास ही अमेरिकी दूतावास भी है. यहां सुरक्षा के लिए विशेष पुलिस इकाई तैनात रहती है, जिसके जवान ऑटोमैटिक हथियारों से लैस होते हैं. सर्बिया के इजरायल के साथ करीबी संबंध रहे हैं.

यह घटना ऐसे समय हुई है, जब सर्बिया में रविवार को संसदीय चुनाव हुए थे और इजरायल में भी मंगलवार को चुनाव हुआ. सर्बिया में नई सरकार का गठन अभी बाकी है.

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