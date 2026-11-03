scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Dhanteras: धनतेरस का नाम धन त्रयोदशी कैसे पड़ा? जानकर आप भी कहेंगे- ये बात तो पता ही नहीं थी!

Dhanteras: धनतेरस को धन त्रयोदशी क्यों कहते हैं? क्या आप जानते हैं इस नाम के पीछे की वजह? जानें इस दिन का महत्व और सोना-चांदी खरीदने की परंपरा.

Advertisement
X
धनतेरस को धन त्रयोदशी क्यों कहते हैं? (Photo: ITG)
धनतेरस को धन त्रयोदशी क्यों कहते हैं? (Photo: ITG)

Why dhanteras is called dhantrayodashi: पांच दिनों तक चलने वाले दिवाली पर्व की शुरुआत धनतेरस से होती है. इस दिन लोग मां लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरि की पूजा करते हैं. साथ ही सोना, चांदी, बर्तन और दूसरी नई चीजें खरीदते हैं. धनतेरस को धन और खुशहाली का त्योहार माना जाता है. इसे धन त्रयोदशी भी कहते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि धनतेरस को धन त्रयोदशी क्यों कहा जाता है? आखिर इस नाम के पीछे क्या वजह है? दरअसल, इसका नाम इस दिन की तिथि और धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा है. तो चलिए जानते हैं कि इसका नाम धन त्रयोदशी कैसे पड़ा.

धनतेरस को धन त्रयोदशी क्यों कहते हैं?

धनतेरस का पूरा नाम धन त्रयोदशी है. यह नाम दो शब्दों से मिलकर बना है. पहला शब्द है 'धन' और दूसरा है 'त्रयोदशी'. हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है. त्रयोदशी का अर्थ है चंद्र पक्ष का तेरहवां दिन.  इसी वजह से इसे त्रयोदशी कहा जाता है.

सम्बंधित ख़बरें

Dhanteras 2026
धनतेरस पर क्या खरीदें और क्या नहीं? देखें शुभ-अशुभ चीजों की लिस्ट
Dhanteras Utensils Buying
धनतेरस पर खाली बर्तन लाएं या भरकर? जानें क्या है शुभ
Dhanteras 2026
धनतेरस पर विष्कुंभ योग! खरीदारी के लिए बस इतनी देर रहेगा मुहूर्त
Dhanteras 2026
धनतेरस पर मालव्य राजयोग! इन 4 राशियों के लिए खुलेंगे कमाई के नए रास्ते
Dhanteras 2026
शुक्रवारी धनतेरस! सुबह से रात तक खरीदारी के लिए रहेंगे 3 शुभ मुहूर्त

वहीं, इस दिन धन की देवी मां लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की पूजा करने की परंपरा है. इसी कारण इसके नाम के साथ धन शब्द जुड़ा है. इस तरह धन और त्रयोदशी को मिलाकर इसे धन त्रयोदशी कहा जाने लगा. 

धनतेरस पर क्यों होती है भगवान धन्वंतरि की पूजा?

धनतेरस का त्योहार सिर्फ धन से ही नहीं, बल्कि अच्छी सेहत से भी जुड़ा है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरि हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे. उन्हें सेहत और आयुर्वेद का देवता माना जाता है. इसलिए धनतेरस पर उनकी पूजा की जाती है. मान्यता है कि इस दिन भगवान धन्वंतरि की पूजा करने से परिवार के लोगों को अच्छी सेहत और लंबी उम्र का आशीर्वाद मिलता है. यही वजह है कि धनतेरस को धन के साथ सेहत के लिए भी खास माना जाता है. 

Advertisement

धनतेरस पर सोना-चांदी और बर्तन खरीदना है शुभ 

धनतेरस पर सोना, चांदी और बर्तन खरीदने की परंपरा काफी पुरानी है. इस दिन नई चीजें खरीदना शुभ माना जाता है. लोग अपनी पसंद और बजट के हिसाब से सोने-चांदी के गहने, सिक्के या बर्तन खरीदते हैं. इस दिन झाड़ू खरीदने की भी परंपरा है. लेकिन धनतेरस का मतलब सिर्फ खरीदारी करना नहीं है. यह त्योहार धन के साथ अच्छी सेहत और परिवार की खुशियों का भी संदेश देता है. इसलिए इस दिन लोग मां लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरि की पूजा करते हैं. साथ ही, परिवार में सुख-समृद्धि व अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    एक कंपनी से ऑफर, दूसरी जॉइन कर ली... तो क्या पहली कंपनी लगा सकती है जुर्माना? |
    '2027 वर्ल्ड कप में अब तो 8 शतक पक्के हैं', घर की छत पर बैटिंग प्रैक्टिस करते नजर आए मोहम्मद रिजवान! फैन्स ने लिए जमकर मजे |
    Gen Z Macha Craze: माचा के दीवाने क्यों हो रहे हैं Gen Z? जानें इसकी खासियत |
    सऊदी अरब पर हूती हमलों को लेकर अमेरिका ने अपने नागरिकों को चेताया |
    बर्फ में दबा मिला टेंट और ट्रैकर्स का सामान... उत्तराखंड के केदारताल में लापता लोगों की तलाश जारी |
    ट्रंप हारे तो क्या होगा? मिडटर्म चुनाव से तय होगी अमेरिकी राष्ट्रपति की ताकत |
    भूल जाएंगे ACTIVA... Honda ADV 125 की एंट्री, फीचर्स की है भरमार |
    केरल: पूर्व गर्लफ्रेंड के नए बॉयफ्रेंड को फंसाने के लिए रची खूनी साजिश, पत्थर से सिर कुचलकर अभिराम की हत्या |
    कंबल ओढ़कर ज्वैलरी शॉप में चोरी करता है महिलाओं का ये गैंग, VIDEO उड़ा देगा होश |
    दीपोत्सव 2026: अयोध्या में सरयू के तट पर सांस्कृतिक संगम का उजाला
    Advertisement