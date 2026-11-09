Dev Uthani Ekadashi 2026: देवउठनी एकादशी कब है? जानें पूजा का समय और व्रत पारण की तारीख

Dev Uthani Ekadashi 2026: दिवाली के बाद अब हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण व्रतों में से एक देवउठनी एकादशी का इंतजार है. इस दिन भगवान विष्णु के चार महीने की योग निद्रा से जागने की मान्यता है. देवउठनी एकादशी के साथ ही चातुर्मास का समापन हो जाता है और एक बार फिर शादी-विवाह समेत दूसरे मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है. इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करने के साथ व्रत रखा जाता है. इसे प्रबोधिनी एकादशी और देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है. आइए जानते हैं नवंबर में देवउठनी एकादशी कब मनाई जाएगी, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और व्रत का पारण किस समय करना चाहिए.

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कब है देवउठनी एकादशी 2026?

हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी मनाई जाती है. साल 2026 में एकादशी तिथि 20 नवंबर, शुक्रवार को सुबह 7 बजकर 15 मिनट से शुरू होगी. इसका समापन 21 नवंबर, शनिवार को सुबह 6 बजकर 31 मिनट पर होगा.

उदयातिथि के आधार पर इस साल देवउठनी एकादशी का व्रत 20 नवंबर को रखा जाएगा. हालांकि, वैष्णव परंपरा का पालन करने वाले कुछ श्रद्धालु 21 नवंबर को गौण एकादशी का व्रत रखेंगे.

देवउठनी एकादशी 2026 पूजा का शुभ मुहूर्त

देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है. इस दिन शुभ मुहूर्त में पूजा-पाठ और भगवान का स्मरण करना फलदायी माना जाता है.

- ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 5:01 बजे से 5:44 बजे तक

- विजय मुहूर्त: दोपहर 1:53 बजे से 2:35 बजे तक

- गोधूलि मुहूर्त: शाम 5:26 बजे से 5:52 बजे तक

- निशिता मुहूर्त: रात 11:40 बजे से 12:34 बजे तक

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इस दिन पूरे दिन रवि योग का संयोग भी रहेगा. ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार, रवि योग में पूजा, जप और दान-पुण्य करना शुभ माना जाता है.

देवउठनी एकादशी 2026 व्रत पारण का समय

एकादशी व्रत में पारण का विशेष महत्व होता है. व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी तिथि में किया जाता है. साल 2026 में देवउठनी एकादशी व्रत का पारण 21 नवंबर, शनिवार को होगा.

- पारण की तारीख: 21 नवंबर 2026

- पारण का शुभ समय: दोपहर 1:10 बजे से 3:18 बजे तक

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के भीतर करना चाहिए. इसलिए व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं को पारण के समय का विशेष ध्यान रखना चाहिए.

देवउठनी एकादशी का धार्मिक महत्व क्या है?

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान विष्णु आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी से योग निद्रा में चले जाते हैं. इसके बाद वे कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी पर चार महीने बाद जागते हैं. इसी कारण इस तिथि को देवउठनी या देवोत्थान एकादशी कहा जाता है.

भगवान विष्णु के जागने के साथ ही चातुर्मास समाप्त हो जाता है. इस अवधि में विवाह और अन्य मांगलिक कार्यों को टालने की परंपरा रही है. देवउठनी एकादशी के बाद फिर से शादी-विवाह, गृह प्रवेश और दूसरे शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं.

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देवउठनी एकादशी पर कैसे करें भगवान विष्णु की पूजा?

इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें. इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें.

1. घर के पूजा स्थल की सफाई करके भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें.

2. भगवान को पीले फूल, फल, तुलसी दल और पीले वस्त्र अर्पित करें.

3. घी का दीपक जलाकर विष्णु सहस्रनाम या विष्णु मंत्र का पाठ करें.

4. भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की भी पूजा करें.

5. शाम के समय भगवान को जगाने की परंपरा के तहत शंख, घंटी और भजन-कीर्तन करें.

6. पूजा के बाद आरती करें और फलाहार या प्रसाद का वितरण करें.

देवउठनी एकादशी पर क्यों किया जाता है तुलसी विवाह?

देवउठनी एकादशी के आसपास तुलसी विवाह की परंपरा भी निभाई जाती है. धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दिन भगवान विष्णु के जागने के बाद तुलसी और शालिग्राम के विवाह का आयोजन किया जाता है. तुलसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप और शालिग्राम को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है.

कई परिवारों में तुलसी विवाह द्वादशी तिथि पर किया जाता है. इस साल 21 नवंबर को तुलसी विवाह की परंपरा निभाई जाएगी. इस दिन तुलसी के पौधे को दुल्हन की तरह सजाया जाता है और शालिग्राम के साथ विवाह की रस्में पूरी की जाती हैं.

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