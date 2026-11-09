सचिन तेंदुलकर ने पत्नी संग की दिवाली पूजा, बंधेज साड़ी और हरी चूड़ियों में खूबसूरत लगीं अंजलि, Photos

दिवाली के त्योहार पर हर तरफ रौनक देखने को मिल रही है. आम लोगों से लेकर फिल्मी सितारों और क्रिकेट जगत की हस्तियां भी अपने परिवार के साथ इस त्योहार को खास अंदाज में मना रही हैं. इस बीच क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की दिवाली पूजा की तस्वीरें सामने आई हैं. तस्वीरों में सचिन अपनी पत्नी अंजलि तेंदुलकर के साथ पूजा-अर्चना करते नजर आ रहे हैं.

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दोनों ने इस खास मौके पर पारंपरिक कपड़े पहने. जहां सचिन का सादा लेकिन रॉयल अंदाज दिखा, वहीं अंजलि तेंदुलकर की खूबसूरत साड़ी ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा. अंजलि तेंदुलकर भले ही लाइमलाइट से दूर रहती हैं, मगर उनका फैशन सेंस हर बार लोगों को इंप्रेस कर देता है.

कुर्ते में सचिन तेंदुलकर ने की पूजा

तस्वीरों में सचिन तेंदुलकर ऑफ-व्हाइट और क्रीम शेड के सिल्क-ब्लेंड कुर्ते में नजर आ रहे हैं. उनके कुर्ते के गले और सामने की पट्टी पर गोल्डन धागों और जरी से हैवी कढ़ाई की गई है. यह एम्ब्रॉयडरी उनके कुर्ते को खास रॉयल लुक दे रही है. कुर्ते के साथ उन्होंने सफेद चूड़ीदार पायजामा पहना है.

पूजा करते हुए उन्होंने अपने घुटने पर चेकर्ड डिजाइन वाला पारंपरिक सूती अंगवस्त्रम पहन रखा है. माथे पर तिलक लगाए और हाथ जोड़कर पूजा करते सचिन बेहद सादगी भरे अंदाज में दिखाई दे रहे हैं.

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बंधेज साड़ी में खूबसूरत लगीं अंजलि

दिवाली पूजा के लिए अंजलि तेंदुलकर ने पारंपरिक बंधेज साड़ी पहनी. उनकी साड़ी का मरून एंड नेवी ब्लू कलर पहली नजर में ही अट्रै्क्ट कर रहा है. इस पर लाल और सफेद रंग के छोटे-छोटे बिंदुओं वाली बंधनी प्रिंटिंग की गई है. साड़ी के पल्लू और बॉर्डर को गहरे लाल और मरून रंग में तैयार किया गया है. इस पर सुनहरी जरी का बुना हुआ काम और बारीक कढ़ाई वाली लेस की पट्टी लगी है, जो साड़ी की खूबसूरती को और बढ़ा रही है.

अंजलि ने इस साड़ी के साथ मैचिंग लाल रंग का हाफ स्लीव ब्लाउज पहना है. ब्लाउज पर छोटी-छोटी बूटियों का काम है, जो साड़ी के पारंपरिक डिजाइन के साथ अच्छी लग रही है. उन्होंने साड़ी को बेहद सलीके से कैरी किया है.

गोल्ड जूलरी और हरी चूड़ियों से पूरा किया लुक

अंजलि ने अपने ट्रेडिशनल लुक को गोल्ड जूलरी के साथ स्टाइल किया है. गले में खूबसूरत गोल्ड नेकलेस, कानों में छोटे इयररिंग्स और एक हाथ में घड़ी और दूसरे हाथ में हरी चूड़ियां पहनी. माथे पर छोटी लाल बिंदी उनके लुक को पारंपरिक अंदाज दे रही है. वहीं, खुले बाल और हल्का मेकअप उनकी नेचुरल खूबसूरती को उभार रहा है. उनका पूरा लुक सादगी के साथ बेहद एलिगेंट दिखाई दे रहा है.

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दिवाली पर साड़ी पहनने के लिए ले सकती हैं आइडिया

अगर आप भी दिवाली पूजा या किसी पारिवारिक समारोह में साड़ी पहनने की सोच रही हैं, तो अंजलि तेंदुलकर का यह अंदाज आपके लिए अच्छा फैशन इंस्पिरेशन हो सकता है. नेवी ब्लू और मरून रंग की बंधेज साड़ी त्योहार के लिए खूबसूरत ऑप्शन है. इसके साथ सुनहरे बॉर्डर वाली साड़ी चुनकर आप भी अपने लुक में रॉयल टच जोड़ सकती हैं.

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