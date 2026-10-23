Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 23 अक्टूबर 2026: आज 23 अक्टूबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

पंचांग- 23 अक्टूबर 2026
विक्रम संवत - 2083 सिद्धार्थी
शक सम्वत - 1948, पराभव
पूर्णिमांत - आश्विन
अमांत - आश्विन
तिथि
एकादशी - 02:47 पी एम तक
शतभिषा - 08:49 पी एम तक
नक्षत्र
शतभिषा - शतभिषा - 08:49 पी एम तक
पूर्व भाद्रपद
पूर्वभाद्रपदा - अक्टूबर 22 08:49 PM- अक्टूबर 23 09:03 PM
योग
वृद्धि - 11:40 पी एम तक
ध्रुव
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 06:26 ए एम
सूर्यास्त - 05:45 पी एम
चन्द्रोदय - 03:25 पी एम
चन्द्रास्त - 03:17 ए एम, अक्टूबर 23
अशुभ काल
राहू - 01:30 पी एम से 02:55 पी एम
यम गण्ड - 06:26 ए एम से 07:51 ए एम
कुलिक - 09:16 ए एम से 10:41 ए एम
दुर्मुहूर्त - 10:12 ए एम से 10:57 ए एम
शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त - 11:43 ए एम से 12:28 पी एम
अमृत काल - 01:18 पी एम से 02:58 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त - 04:45 ए एम से 05:35 ए एम