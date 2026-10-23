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आज 23 अक्टूबर 2026 वृश्चिक राशिफल: मितभाषी रहेंगे, मनोबल बढ़ा रहेगा

Aaj ka Vrishchik Rashifal 23 October 2026, Scorpio Horoscope Today: वादविवाद से बचें.  व्यक्तिगत उपलब्धियां बढ़ेंगी.  स्वयं पर फोकस रहेगा.  स्वास्थ्य जांच बनाए रखेंगे.  मितभाषी रहेंगे.  मनोबल बढ़ा रहेगा. 

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scorpio horoscope
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दोपहर बाद सकारात्मकता और बढ़ेगी.  घर परिवार में वरिष्ठों का सानिध्य बनाए रखें.  व्यक्तिगत विषयों पर फोकस बढ़ेगा.  वरिष्ठों से तालमेल बनाकर आगे बढ़ेंगे.  निजी विषयों में रुटीन बेहतर बनाए रहेंगे.  पेशेवरों का समर्थन पाएंगे.  लोगों की बातों में आने से बचेंगे.  भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति संभव है.  भावावेश में नहीं आएंगे.  परिवार से करीबी बढ़ेगी.  अपनों की खुशी के लिए प्रयासरत रहेंगे.  करियर व्यापार में सफल होंगे.  सहजता से आगे बढ़ते रहें.  अनुकूलता बढ़त पाएगी. 

नौकरी व्यवसाय-  करियर में रुचि बढ़ेगी.  अनुभव का लाभ उठाएंगे.  प्रतिभा प्रदर्शन में सुधार होगा.  प्रबंधन पर जोर बनाए रहेंगे.  साहस पराक्रम बढ़ेगा.  जिम्मेदारों और वरिष्ठों की सुनेंगे.  नियम कानून बनाए रखेंगे. 

धन संपत्ति - भौतिक वस्तुएं जुटाएंगे.  घरेलु संसाधन बढ़ाएंगे.  खरीदी कर सकते है.  भवन वाहन के प्रयास बनेंगे. आर्थिक प्रयासों में सूझबूझ दिखाएंगे.  वित्तीय व्यवहार पर अंकुश रखेंगे.  प्रतिभा से लाभ संवारेंगे. 

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प्रेम मैत्री- घर परिवार पर ध्यान बढ़ा रहेगा.  संबंधियों को समय देने का प्रयास बनाए रखें.  जरूरी बातें कहने में धैर्य दिखाएंगे.  रिश्तों में विश्वास रखेंगे.  मित्रों से भेंट मुलाकात होगी.  अपनों से करीबी बढे़गी.  व्यक्तिगत विषयों पर फोकस बढ़ाएंगे.  भेंटवार्ता में पहल से बचेंगे.  प्रियजनों की इच्छा का सम्मान करेंगे. 

स्वास्थ्य मनोबल- वादविवाद से बचें.  व्यक्तिगत उपलब्धियां बढ़ेंगी.  स्वयं पर फोकस रहेगा.  स्वास्थ्य जांच बनाए रखेंगे.  मितभाषी रहेंगे.  मनोबल बढ़ा रहेगा. 

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आज का उपाय: राक्षसों को वध करने वाली देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें.  ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें.  श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं.  जिद से बचें. 

शुभ अंक : 5, 6, 7 और 9

शुभ रंग : मरून

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