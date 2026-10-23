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आज 23 अक्टूबर 2026 धनु राशिफल: भव्यता बनाए रखेंगे, प्रबंधन संवारें

Aaj ka Dhanu Rashifal 23 October 2026, Sagittarius Horoscope Today: विविध प्रयासों में सक्रियता रहेंगे.  स्वास्थ्य सहज रहेगा.  व्यक्तित्व एवं मनोबल बल पाएगा. कार्यगति तेज व भव्यता बनाए रखेंगे.  प्रबंधन संवारें. 

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sagittarius horoscope
sagittarius horoscope

वाणिज्यिक परिणाम संवार पर रहेगा.  व्यावसायिक पक्ष मजबूत रहेगा.  विविधि मामलों में उत्तम स्थिति रहेगी.  तात्कालिक लक्ष्य पूरे करेंगे.  संपर्क संवाद बढ़ेगा.  कारोबारी यात्रा हो सकती है.  वाद संवाद पर जोर रहेगा. आलस्य का त्याग करेंगे.  व्यर्थ चर्चाओं से बचें.  कामकाजी स्थिति संवरेगी.  साहस पराक्रम से सभी प्रभावित होंगे.  सभी सहयोगी बने रहेंगे.  आशंकाओं से मुक्त रहें.  सामाजिक कार्यों  में रुचि लेंगे.  संपर्क संवाद के प्रयास पक्ष में बनेंगे.  सभी से सामंजस्य बनाए रखेंगे. 

नौकरी व्यवसाय-  वाणिज्यिक विषयों को पहल बनी रहेगी.  आर्थिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे.  कार्य विस्तार उमीद के अनुरूप रहेगा.  पेशेवर यात्रा हो सकती है.  लक्ष्यों को पूरा करेंगे. 

धन संपत्ति- आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा.  व्यवसाय पर फोकस बनाए रखेंगे.  कारोबारी संबंधों का लाभ उठाएंगे. आर्थिक क्षेत्र में अपेक्षित सफलता पाएंगे.  लाभ बेहतर बना रहेगा.  शुभ सूचनाएं मिलेंगी. 

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प्रेम मैत्री- प्रेम संबंधों में बेहतर स्थिति बनी रहेगी.  रिश्तों में संवार रहेगी.  अतिथि का सत्कार करेंगे.  भावनात्मकता बल पाएगी.  रिश्तों में सहजता संतुलन रखेंगे.  मन के मामले अनुकूल रहेंगे.  प्रिय से भेंट होगी.  सहज चर्चाओं में शामिल होंगे.  विनम्रता बनाए रहें.  सुखद सूचनाएं आगे बढ़ाएंगे. 


स्वास्थ्य मनोबल- विविध प्रयासों में सक्रियता रहेंगे.  स्वास्थ्य सहज रहेगा.  व्यक्तित्व एवं मनोबल बल पाएगा. कार्यगति तेज व भव्यता बनाए रखेंगे.  प्रबंधन संवारें. 

आज का उपाय: राक्षसों को वध करने वाली देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें.  ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें.  श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं.  मिष्ठान्न बांटें.  कथा सुनें. 

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शुभ अंक : 3, 6, 7 और 9

शुभ रंग : क्रीम कलर

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