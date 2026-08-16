Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 16 अगस्त 2026: आज 16 अगस्त 2026 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 16 अगस्त 2026
विक्रम संवत- 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत- 1948, पराभव
पूर्णिमांत- श्रावण
अमांत- श्रावण
तिथि
शुक्ल पक्ष चतुर्थी - अगस्त 15 05:29 PM- अगस्त 16 04:52 PM
शुक्ल पक्ष पंचमी - अगस्त 16 04:52 PM- अगस्त 17 05:00 PM
नक्षत्र
हस्त- अगस्त 16 03:25 AM- अगस्त 17 03:50 AM
चित्रा- अगस्त 17 03:50 AM- अगस्त 18 04:58 AM
योग
साध्य- अगस्त 16 05:20 AM- अगस्त 17 04:07 AM
शुभ- अगस्त 17 04:07 AM- अगस्त 18 03:28 AM
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 6:07 AM
सूर्यास्त- 6:54 PM
चन्द्रोदय- अगस्त 16 9:21 AM
चन्द्रास्त- अगस्त 16 9:16 PM
अशुभ काल
राहू- 5:19 PM- 6:54 PM
यम गण्ड- 12:31 PM- 2:07 PM
कुलिक- 3:43 PM- 5:19 PM
दुर्मुहूर्त- 05:12 PM- 06:03 PM
वर्ज्यम्- 11:58 AM- 01:36 PM
शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त- 12:05 PM- 12:56 PM
अमृत काल- 09:43 PM- 11:21 PM
ब्रह्म मुहूर्त- 04:31 AM- 05:19 AM
शुभ योग
अमृतसिद्धि योग- अगस्त 16 06:07 AM- अगस्त 17 03:50 AM
सर्वार्थसिद्धि योग- अगस्त 16 06:07 AM- अगस्त 17 03:50 AM