scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 16 अगस्त 2026: आज 16 अगस्त 2026 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

Aaj 16 August 2026 का पंचांग (Aaj ka Panchang): आज का पंचांग

Advertisement
X
aaj_ka_panchang horoscope
aaj_ka_panchang horoscope

पंचांग- 16 अगस्त 2026

विक्रम संवत- 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत- 1948, पराभव
पूर्णिमांत- श्रावण
अमांत- श्रावण

तिथि
शुक्ल पक्ष चतुर्थी  - अगस्त 15 05:29 PM- अगस्त 16 04:52 PM
शुक्ल पक्ष पंचमी  - अगस्त 16 04:52 PM- अगस्त 17 05:00 PM

सम्बंधित ख़बरें

15 अगस्त 2026 का क्या है अभिजित मुहूर्त और राहुकाल, जानें आज का पंचांग
आज 15 अगस्त 2026 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह
14 अगस्त 2026 का क्या है अभिजित मुहूर्त और राहुकाल, जानें आज का पंचांग
आज 14 अगस्त 2026 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह
13 अगस्त 2026 का क्या है अभिजित मुहूर्त और राहुकाल, जानें आज का पंचांग

नक्षत्र
हस्त- अगस्त 16 03:25 AM- अगस्त 17 03:50 AM
चित्रा- अगस्त 17 03:50 AM- अगस्त 18 04:58 AM

योग
साध्य- अगस्त 16 05:20 AM- अगस्त 17 04:07 AM
शुभ- अगस्त 17 04:07 AM- अगस्त 18 03:28 AM

सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 6:07 AM
सूर्यास्त- 6:54 PM
चन्द्रोदय- अगस्त 16 9:21 AM
चन्द्रास्त- अगस्त 16 9:16 PM

अशुभ काल
राहू- 5:19 PM- 6:54 PM
यम गण्ड- 12:31 PM- 2:07 PM
कुलिक- 3:43 PM- 5:19 PM
दुर्मुहूर्त- 05:12 PM- 06:03 PM
वर्ज्यम्- 11:58 AM- 01:36 PM
शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त- 12:05 PM- 12:56 PM
अमृत काल- 09:43 PM- 11:21 PM
ब्रह्म मुहूर्त- 04:31 AM- 05:19 AM

Advertisement

शुभ योग
अमृतसिद्धि योग- अगस्त 16 06:07 AM- अगस्त 17 03:50 AM
सर्वार्थसिद्धि योग- अगस्त 16 06:07 AM- अगस्त 17 03:50 AM

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    आज 16 अगस्त 2026 मीन राशिफल: मित्रों का विश्वास पाएंगे, संवेदनशीलता बढ़ेगी |
    आज 16 अगस्त 2026 कुम्भ राशिफल: वचन निभाएं, उत्साह बनाए रहेंगे |
    आज 16 अगस्त 2026 मकर राशिफल: सेहत सुधरेगी, मनोबल ऊंचा रहेगा |
    आज 16 अगस्त 2026 धनु राशिफल: मुलाकात हितकर रहेगी, मन के मामले सुखद होंगे |
    आज 16 अगस्त 2026 वृश्चिक राशिफल: व्यक्तित्व संवरेगा, खानपान बल पाएगा |
    आज 16 अगस्त 2026 तुला राशिफल: वरिष्ठ सहायक होंगे, सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे |
    आज 16 अगस्त 2026 कन्या राशिफल: चर्चा में सतर्क रहें, साख बनी रहेगी |
    आज 16 अगस्त 2026 सिंह राशिफल: मित्रगण सहयोगी होंगे, भावनात्मक चर्चा से जुड़ेंगे |
    आज 16 अगस्त 2026 कर्क राशिफल: आत्मविश्वास ऊंचा रखेंगे,संकोच में कमी आएगी |
    आज 16 अगस्त 2026 मिथुन राशिफल: नकारात्मक विचारों से बचें, व्यक्तित्व संवार पाएगा
    Advertisement