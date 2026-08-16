scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 16 अगस्त 2026 वृश्चिक राशिफल: व्यक्तित्व संवरेगा, खानपान बल पाएगा

Aaj ka Vrishchik Rashifal 16 August 2026, Scorpio Horoscope Today: व्यक्तित्व संवरेगा. खानपान बल पाएगा. मनोबल और स्वास्थ्य संवार पर रहेगा. व्यवहार में बेहतर बने रहेंगे. करीबियों से खुशी साझा करेंगे.

Advertisement
X
scorpio horoscope
scorpio horoscope

आर्थिक अवसरों को भुनाने की कोशिश होगी. प्रतिस्पर्धा में प्रभावी रहेंगे. स्पर्धा में अच्छा करेंगे. विस्तार योजनाएं गति लेंगी. सूझबूझ से काम लेंगे. निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे. विस्तार की सोच रखेंगे. शुभ सूचना प्राप्त होगी. आवश्यक कार्यों को तेजी दिखाएंगे. योजनाओं को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाएंगे. शुभता का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. व्यावसायिक दूरदर्शिता का लाभ उठाएंगे. प्रबंधकीय सकारात्मकता बढ़ेगी. हितलाभ संवारेंगे. बड़प्पन बढ़ाएंगे.


नौकरी व्यवसाय- आकर्षक प्रस्तावों में सभी का समर्थन मिलेगा. करियर मे अपेक्षित स्थिति रहेगी. व्यापार में सकारात्मकता बढ़ाए रखेंगे. लक्ष्य के प्रति समर्पण बढ़ाएंगे. कार्यक्षेत्र में समय देंगे.


धन संपत्ति- पेशेवरता बढ़ेगी. विभिन्न लाभकारी योजनाएं संवरेंगी. तेज परिणाम उत्साहित रखेंगे. आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. रचनात्मकता पर जोर रखेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, गरिमा गोपनीयता का ध्यान रखेंगे
वृश्चिक राशि वालों के आज करियर में तरक्की के रास्ते खुलेंगे, गुस्से से बचें
वृश्चिक राशिवालों के रुके हुए काम बनेंगे, यात्रा से लाभ का योग है, जानें जरूरी टिप
निसंकोच कार्य करेंगे, मनोबल ऊंचा होगा
surya ketu conjunction 2026
सूर्य-केतु गोचर से इन 4 राशियों की चमकेगी किस्मत!

प्रेम मैत्री- प्रियजनों के साथ वक्त बिताएंगे. प्रेमीजन स्मरणीय पल बिताएंगे. चर्चा संवाद के सुखद अवसर बनेंगे. आकर्षक प्रस्ताव पाएंगे. रिश्तों में सामंजस्य रहेगा. अपनों का समर्थन पाएंगे. संबंधों में मिठास बढ़ेगी. मित्रों को समय देंगे. शुभचिंतकों से भेंट होगी. भावनात्मक प्रदर्शन बेहतर रहेगा.


स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व संवरेगा. खानपान बल पाएगा. मनोबल और स्वास्थ्य संवार पर रहेगा. व्यवहार में बेहतर बने रहेंगे. करीबियों से खुशी साझा करेंगे.

आज का उपाय: भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. मिश्री और सूखे फल मेवों का प्रसाद बांटें. ओम् घृणिः सूर्याय  नमः का जाप करें. लक्ष्य रखें.

Advertisement

शुभ अंक : 1, 7 और 9

शुभ रंग : मरून

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    आज 16 अगस्त 2026 तुला राशिफल: वरिष्ठ सहायक होंगे, सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे |
    आज 16 अगस्त 2026 कन्या राशिफल: चर्चा में सतर्क रहें, साख बनी रहेगी |
    आज 16 अगस्त 2026 सिंह राशिफल: मित्रगण सहयोगी होंगे, भावनात्मक चर्चा से जुड़ेंगे |
    आज 16 अगस्त 2026 कर्क राशिफल: आत्मविश्वास ऊंचा रखेंगे,संकोच में कमी आएगी |
    आज 16 अगस्त 2026 मिथुन राशिफल: नकारात्मक विचारों से बचें, व्यक्तित्व संवार पाएगा |
    'जो वंदे मातरम् का विरोध करते हैं, वे अपनी मां को नहीं जानते', RSS के कार्यक्रम में बोले केरल यूनिवर्सिटी के VC मोहनन कुन्नुमल |
    एक क्लिक में पढ़ें 16 अगस्त 2026, रविवार की अहम खबरें |
    आज 16 अगस्त 2026 वृष राशिफल: बड़प्पन से काम ल्रेंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा |
    आज 16 अगस्त 2026 मेष राशिफल: संवेदनशील बने रहें, खानपान पर ध्यान दें |
    जवानों का जज्बा भी, बंदूक का ट्रिगर भी... युद्ध के लिए कितनी बदली भारतीय सेना? देखें वंदे मातरम्
    Advertisement