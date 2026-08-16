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आज 16 अगस्त 2026 मीन राशिफल: मित्रों का विश्वास पाएंगे, संवेदनशीलता बढ़ेगी

Aaj ka Meen Rashifal 16 August 2026, Pisces Horoscope Today: निजी मामलों में बेहतर रहेंगे. मित्रों का विश्वास पाएंगे. संवेदनशीलता बढ़ेगी. करीबियों का भरोसा जीतेंगे. रिश्तों में सामंजस्यता बढ़ाएंगे.

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pisces horoscope
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मेलजोल बढ़ाने के अवसरों को भुनाएंगे. कामकाज में अनुकूलन रहेगा. वित्तीय गतिविधियों में प्रभावी े रहेंगे. जीवन में शुभता का प्रतिशत बढ़ेगा. उद्योग व्यापार से जुड़ेेंगे. सोच बड़ी रखें. कार्य विस्तार के अवसर भुनाएं. चर्चा में शामिल रहें. परस्पर सहयोग का भाव रहेगा. नेतृत्व को बढ़ावा मिलेगा. विविध मामले संवरेंगे. लेनदेन में प्रभावी रहेंगे. कामकाजी परिस्थितियां में संतुलन बढ़ाएंगे. सूझबूझ व सहकारिता से आगे बढ़ेंगे. व्यवस्था पर जोर बनाए रखेंगे. संबंध घनिष्ठ होंगे.

नौकरी व्यवसाय- उद्योग में तेजी आएगी. कार्ययोजनाओं को गति देंगे. सौदेबाजी में बेहतर होंगे. नीतिगत चर्चा को आगे बढ़ाएंगे. पेशेवरता पर बल देंगे. वाणिज्य में सबका सहयोग रहेगा. जल्दबाजी से बचेंगे.


धन संपत्ति- उपलब्धियों में वृद्धि होगी. औद्योगिक मामलों को संवारेंगे. कार्ययोजनाओं को बल मिलेगा. स्थायित्व पर जोर होगा. भूमि भवन के कार्य बनेंगे. आर्थिक प्रतिफल अपेक्षा से अच्छा रहेगा. स्थायित्व बढ़ेगा.

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प्रेम मैत्री- दाम्पत्य में सुख बढ़ेगा. घर में स्नेह बनाए रखेंगे. सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. संबंधों में ऊर्जा बनी रहेगी. प्रियजन से भेंट होगी. निजी मामलों में बेहतर रहेंगे. मित्रों का विश्वास पाएंगे. संवेदनशीलता बढ़ेगी. करीबियों का भरोसा जीतेंगे. रिश्तों में सामंजस्यता बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- खानपान बढ़ेगा. आवश्यक विषयों में गति आएगी. सेहत अच्छी रहेगी. उत्साह मनोबल बढ़ा हुआ रहेगा. लोकप्रियता बढ़ेगी.


आज का उपाय: भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. मिश्री और सूखे फल मेवों का प्रसाद बांटें. ओम् घृणिः सूर्याय  नमः का जाप करें. सहयोग की भावना रखें.

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शुभ अंक : 3, 7 और 9

शुभ रंग : बादामी

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