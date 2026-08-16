आज 16 अगस्त 2026 कर्क राशिफल: आत्मविश्वास ऊंचा रखेंगे,संकोच में कमी आएगी

संपर्क संवाद को बढ़ावा देंगे. साहस पराक्रम बनाए रखेंगे. भाईचारे पर जोर होगा. सामाजिक चर्चाएं उचित दिशा में बनाए रखेंगे. पेशेवर मामले पक्ष में बनेंगे. वाणिज्यिक विषयों को गति देंगे. सहकारिता में रुचि दिखाएंगे. रक्त संबंधियों से सहजता बढ़ेगी. करीबियों का समर्थन मिलेगा. उच्च शिक्षा के प्रयास फलेंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. दीर्घकालिक योजनाएं संवरेंगी. अधिकारी प्रसन्न रहेंगे. संपर्क संचार और संवाद प्रभावशाली रहेगा. इच्छित सूचनाएं प्राप्त होंगी.

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नौकरी व्यवसाय- कामकाज अपेक्षित रहेगा. भेंट में उत्साह दिखाएंगे. कारोबार में प्रदर्शन असरदार रहेगा. करियर को गति मिलेगी. साख सम्मान में वृद्धि होगी. आर्थिक प्रयास पक्ष में रहेंगे.



धन संपत्ति- आर्थिक पक्ष संतुलित रहेगा. जोखिम के विषयों में रुचि रखेंगेे. लंबित कार्य बनेंगे. पेशेवर यात्रा संभव है. सभी क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन बनाए रखेंगे. लाभ के मौके बने रहेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम और स्नेह से अपनों के बीच भावनात्मक व्यवहार बढ़ा हुआ रहेगा. रिश्तों में सहजता रहेगी. उचित निर्णय लें सकेंगे. मन प्रसन्न रहेगा. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त हांेगे. रक्त संबंधी सहयोग बनाए रहेंगे. मित्र का भरोसा जीतेंगे. आत्मविश्वास को बल मिलेगा. प्रिय से भेंट होगी.



स्वास्थ्य मनोबल- आत्मविश्वास ऊंचा रखेंगे. संकोच में कमी आएगी. वाणी व्यवहार संवरेगा. उत्साह विश्वास से आगे बढ़ेंगे. स्वास्थ्य सुधार पर रहेगा.

आज का उपाय: भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. मिश्री और सूखे फल मेवों का प्रसाद बांटें. ओम् घृणिः सूर्याय नमः का जाप करें. व्यक्तित्व संवारें.

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शुभ अंक : 1, 2 और 7

शुभ रंग : गुलाबी

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