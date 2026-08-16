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आज 16 अगस्त 2026 सिंह राशिफल: मित्रगण सहयोगी होंगे, भावनात्मक चर्चा से जुड़ेंगे

Aaj ka Singh Rashifal 16 August 2026, Leo Horoscope Today: संस्कारों पर बल देंगे. मित्रगण सहयोगी होंगे. भावनात्मक चर्चा से जुड़ेंगे. रक्त संबधों को ऊर्जामिलेगी. वाणी व्यवहार में बेहतर रहेंगे.

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leo horoscope
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परिवार से संबंधित प्रयास परिणाम पाएंगे. व्यक्तिगत उपलब्धियां बढेंगी. खुशियों को बढ़ावा मिलेगा. अतिथियों का आगमन हो सकता है. परिजनों के सहयोग से आगे बढ़ेंगे. सभी का समर्थन पाएंगे. आपसी विश्वास बढ़ेगा. उचित अवसर पर अपनी राय रखें. परस्पर सहयोग को बल मिलेगा. व्यर्थ की बातों से बचें. प्रबंधन प्रशासन बढ़ाएंगे. जीवन आनंदमय रहेगा. स्वास्थ्य व व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे. रुटीन को बेहतर रखेंगे. सक्रियता से आगे बढ़ेंगे. विनम्रता रहेगी.

नौकरी व्यवसाय- व्यापार में अच्छा करेंगे. चहुंओर शुभता रहेगी. अनुकूलता का लाभ उठाएंगे. वाणिज्यिक मामलों में निरंतरता बनाए रखेंगे. वचन के पक्के रहेंगे. कारोबार में जिम्मेदारी बढ़ेगी.


धन संपत्ति- इच्छित भेंट मिलेगी. लाभ अपेक्षा से अच्छा बना रहेगा. आर्थिक अनुशासन बनाए रखेंगे. बचत बैंकिग पर जोर रखेंगे. लेनदेन के मामलों पर फोकस रहेगा. हितलाभ में वृद्धि होगी.

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प्रेम मैत्री- कुल के लोगों से संबंध मधुर बने रहेेंगे. करीबी प्रसन्न रहेंगे. संपर्क संवाद बनाए रखेंगे. प्रियजनों को मान सम्मान रखेंगे. संस्कारों पर बल देंगे. मित्रगण सहयोगी होंगे. भावनात्मक चर्चा से जुड़ेंगे. रक्त संबधों को ऊर्जामिलेगी. वाणी व्यवहार में बेहतर रहेंगे. पहल का भाव रखेंगे.
 
स्वास्थ्य मनोबल- खानपान संवार पाएगा. संवेदनशीलता बढ़ेगी. कामकाज में प्रभावी रहेंगे. निजी प्रयास बनेंगे. स्वास्थ्य संवार लेगा. उत्साह मनोबल बढ़ेगा.

आज का उपाय: भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. मिश्री और सूखे फल मेवों का प्रसाद बांटें. ओम् घृणिः सूर्याय  नमः का जाप करें. आदरभाव रखें.

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शुभ अंक : 1 और 7

शुभ रंग : गहरा गुलाबी

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