आज 16 अगस्त 2026 मिथुन राशिफल: नकारात्मक विचारों से बचें, व्यक्तित्व संवार पाएगा

घरवालों की भावनाओं का आदर करें. निजी संबंधों में सुधार आएगा. मेलजोल बढ़ाने की कोशिश् होगी. प्रबंधकीय एवं प्रशासकीय मामलों में उत्साह दिखाएंगे. सक्रियता बनाए रखेंगे. व्यवस्था को मजबूत रखें. घर परिवार से करीबी बढ़ेगी. व्यक्तिगत विषयों पर फोकस बढे़गा. जरूरी बात साझा कर सकते हैं. सबके प्रति स्नेह का भाव रखें. पैतृक विषय प्राथमिकता में रहेंगे. बहस विवाद की स्थिति में नहीं आएं. असहज वातावरण बने रहने की आशंका है.

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नौकरी व्यवसाय- कामकाज सामान्य बना रहेगा. पेशेवर संबंध सहज बनाएए रखेंगे. अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. कारोबार में तेजी रहेगी. व्यवसाय में रुटीन रखेंगे. प्रबंध की सफलता से उत्साहित रहेंगे.



धन संपत्ति- आर्थिकी बल पाएगी. प्रतिष्ठा बढ़ाने पर जोर होगा. भवन वाहन में सक्रियता बनाए रखेंगे. लाभ प्रतिशत अच्छा रहेगा. विविध मामले पक्ष में रहेंगे. सुविधा संसाधनों को बढ़ावा मिलेगा.

प्रेम मैत्री- व्यक्तिगत संबंधों में सहनशीलता रखें. करीबियों का समर्थन जुटाने पर बल रहेगा. रिश्तों पर ध्यान देंगे. अपनों के साथ वादविवाद में नहीं पड़ें. स्पष्टता से बात कहें. मित्रों से भेंट होगी. प्रियजन सहयोगी होंगे. बड़ों की सलाह का सम्मान रखें. रिश्तों में विनम्र रहें.

स्वास्थ्य मनोबल- शारीरिक संकेतों पर ध्यान दें. नकारात्मक विचारों से बचें. व्यक्तित्व संवार पाएगा. स्वास्थ्य जांच बनाए रखें. आदर सत्कार बढ़ाएं.



आज का उपाय: भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. मिश्री और सूखे फल मेवों का प्रसाद बांटें. ओम् घृणिः सूर्याय नमः का जाप करें. पूर्वाग्रह से बचें.

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शुभ अंक : 1, 5 और 7

शुभ रंग : आसमानी

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