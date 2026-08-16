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आज 16 अगस्त 2026 धनु राशिफल: मुलाकात हितकर रहेगी, मन के मामले सुखद होंगे

Aaj ka Dhanu Rashifal 16 August 2026, Sagittarius Horoscope Today: निजी विषयों में तेजी रहेगी. खानपान पर जोर होगा. आवेश में न आएं. सहजता आगे बढें. मनोबल ऊंचा रहेगा. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा.

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sagittarius horoscope
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पेशेवरों को अधिकारियों का समर्थन मिलेगा. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. लाभ प्रतिशत बढ़ा रहेगा. प्रबंधन के मामले संवारेंगे. करियर कारोबार पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. लक्ष्यों को पूरा करेंगे. वाणिज्यक मामलों में गति आएगी. पैतृक मामलों में संवार बनी रहेगी. सफलताओं उत्साहित रहेंगे. परिवार मे आनंद का वातावरण रहेगा. जिम्मेदारियों को निभाने में आगे रहेंगे. लाभ और सम्मान को बल मिलेगा. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. कार्यक्षेत्र में नियमितता बनाए रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कामकाजी सहयोग बढेगा. करियर कारोबार में वरिष्ठ सहयोगी होंगे. आर्थिक विषय गति लेंगे. लाभ उम्मीद के अनुरूप रहेगा. भौतिक सुविधा संसाधन बढें़गे. सहकर्मियों का समर्थन मिलेगा.


धन संपत्ति- लंबित धन मिल सकता हे. पैतृक पक्ष से लाभ होगा. वित्तीय फैसलों पर फोकस रहेगा. प्रशासन के क्षेत्र में इच्छित लक्ष्य पाएंगे. भवन वाहन के प्रयास संवरेंगे. प्रतिस्पर्धा रखेंगे. प्रयास पक्ष में बनेंगे.

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प्रेम मैत्री- प्रियजनों के साथ भ्रमण मनोरंजन पर जा सकते हैं. प्रेम संबंधों में सूझबूझ से काम लेंगे. रिश्ते मधुर बनाए रखेंगे. अपनों से तालमेल बढ़ेगा. परिजनों से सुख सौख्य साझा करेंगे. समता समन्वय से आगे बढ़ेंगे. मित्रगण सहायक होंगे. भेंट मुलाकात हितकर रहेगी. मन के मामले सुखद होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- निजी विषयों में तेजी रहेगी. खानपान पर जोर होगा. आवेश में न आएं. सहजता आगे बढें़. मनोबल ऊंचा रहेगा. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा.

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आज का उपाय: भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. मिश्री और सूखे फल मेवों का प्रसाद बांटें. ओम् घृणिः सूर्याय  नमः का जाप करें. सहयोग बढ़ाएं.

शुभ अंक : 1, 3 और 7

शुभ रंग : स्वर्णिम

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