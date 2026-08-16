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आज 16 अगस्त 2026 कन्या राशिफल: चर्चा में सतर्क रहें, साख बनी रहेगी

Aaj ka Kanya Rashifal 16 August 2026, Virgo Horoscope Today: सेहत संबंधी सजगता बनाए रखें. वरिष्ठ सहायक होंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. मनोबल बढ़ा रहेगा. व्यवहारिक संतुलन बढ़ाएं. तर्क बढ़ाएं.

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virgo horoscope
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कारोबार में अतिरिक्त सतर्कता बनाए रखें. धोखेबाजों की बातों में न आएं. सक्रियता से लाभ प्रभावित हो सकते हैं. निवेश के मामलों में सूझबूझ से कदम आगे बढ़ाएंगे. कारोबारी सहज गति से आगे बढ़ें. पेशेवरता से काम लें. लेनदेन में सावधानी बरतें. नियम निरंतरता रखें. दान धर्म में रुचि रहेगी. विभिन्न कार्यों में सजगता बढ़ाएंगे. घर में सामंजस्य रहेगा. उधार से बचें. बजट बनाकर आगे बढ़ें. लेनदेन पर अंकुश रखें. दूर देश के मामले सधेंगे. अनुशासन पर जोर देंगे. निवेश बढ़ा रहेगा.


नौकरी व्यवसाय- व्यापार पर फोकस बढ़ाएं. लाभ सामान्य रहेगा. कार्यविस्तार पर जोर देंगे. सहकर्मियों के प्रति सहयोग का भाव रहेगा. मेहनत लगन से कार्य बनेंगे. क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन करेंगे.


धन संपत्ति- आर्थिक स्थिति साधारण रहेगी. बजट बनाकर निवेश करेंगे. लेनदेन में सजगता बढ़ाएं. व्यवस्था का पालन करें. न्यायिक विवाद से बचें. वित्तीय मामले अनियंत्रित रह सकते हैं.

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प्रेम मैत्री- रिश्तेदारों को सम्मान देंगे. बड़ों आदर बनाए रखेंगे. सबका साथ सहयोग बढ़ाएंगे. करीबियों से बनाकर चलेंगे. निजी संबंधों में मेलजोल बढ़ेगा. प्रियजनों की अनदेखी न करें. पारिवारिक गतिविधियों में सक्रिय रहें. भावनात्मक चर्चा में सतर्क रहें. साख बनी रहेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- सेहत संबंधी सजगता बनाए रखें. वरिष्ठ सहायक होंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. मनोबल बढ़ा रहेगा. व्यवहारिक संतुलन बढ़ाएं. तर्क बढ़ाएं.

आज का उपाय: महाबली भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. मिश्री और सूखे फल मेवों का प्रसाद बांटें. ओम् घृणिः सूर्याय  नमः का जाप करें. बड़बोली से बचें.

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शुभ अंक : 6, 7 और 9

शुभ रंग : सिल्वर

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