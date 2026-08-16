आज 16 अगस्त 2026 मकर राशिफल: सेहत सुधरेगी, मनोबल ऊंचा रहेगा

भाग्य से चहुंओर शुभता बनी रहेगी. प्रबंधन के प्रयास सफल होंगे. पद प्रतिष्ठा बढत़ पर रहेगी. आगे बढ़कर जिम्मेदारी उठाएंगे. कार्ययोजनाएं संवरेंगी. अनुभवियों की सीख सलाह रखेंगे. महत्वपूर्ण कार्यों को गति देंगे. सबसे मेलजोल रखेंगे. आस्था अध्यात्म बढ़त पर रहेगा. सामाजिक विषयों में सक्रियता दिखाएंगे. संचार तंत्र मजबूत रहेगा. चर्चा में स्पष्टता बढ़ाएंगे. लंबित विषय पक्ष में हल होंगे. सफलता का प्रतिशत बढ़ा रहेगा. पेशेवर प्रभाव और आकर्षण बढ़ाने में सफल होंगे.

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नौकरी व्यवसाय- चर्चाओं में बेहतर रहेंगे. अधिकतर मामले सकारात्मक बनाए रखेंगे. कारोबार में तेजी रहेगी. अनुभव व कौशल का लाभ उठाएंगे. लाभ एवं संवार बनाए रहेंगे. लक्ष्य साधेंगे.

धन संपत्ति- वाणिज्यिक लाभ में वृद्धि बनी रहेगी. आर्थिक मामले पक्ष में बनेंगे. व्यापार में इच्छित फल पाएंगे.योजनाओं पर फोकस बढ़ाएंगे. यात्रा होगी. सभी का सहयोग मिलेगा.

प्रेम मैत्री- मन की बात को करीबी से कह पाएंगे. संपर्क संवाद में सहज रहेंगे. प्रियजनों की बात ध्यान से सुनेंगे. समता सामंजस्य बढ़़ाएंगे. करीबियों में भरोसा बढ़ेगा. स्मरणीय पल निर्मित होंगे. संबंधों में सकारात्मकता रखेंगे. रिश्ते बेहतर रहेंगे. प्रेम स्नेह के मामले मजबूत बनाएंगे.



स्वास्थ्य मनोबल- सेहत सुधरेगी. मनोबल ऊंचा रहेगा. व्यवहार में तेजी दिखाएंगे. पहल बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. कार्य प्रदर्शन संवार पर रहेगा.



आज का उपाय: भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. मिश्री और सूखे फल मेवों का प्रसाद बांटें. ओम् घृणिः सूर्याय नमः का जाप करें. तीर्थ जाएं.

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शुभ अंक : 7, 8 और 9

शुभ रंग : बैंगनी

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