आज 16 अगस्त 2026 कुम्भ राशिफल: वचन निभाएं, उत्साह बनाए रहेंगे

सेहत के संकेतों पर ध्यान दें. कामकाज में धैर्य रखें. पेशेवर अनुशासन बढ़ाएं. वादे पूरे करने के प्रयास बनाए रखेंगे. खानपान संबंधी बातों को अनदेखा न करें. लेनदेन में लापरवाही न बरतें. वाणी व्यवहार में सहजता सजगता बढ़ाएं. कार्यव्यवस्था में विश्वास रखें. पूर्व के रोगोें को नजरअंदाज न करें. परिजनों से बना़कर चलें. संवाद वार्ता में गंभीरता दिखाएं. सहनशीलता बनाए रहें. लेनदेन में सजगता बढ़ाएंगे. रहन सहन प्रभावी रहेगा. जिद में न आएं. अतिभार व दबाव से बचें.

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नौकरी व्यवसाय- कामकाज में जिम्मेदारों की सुनेंगे. सीख सलाह बनाए रखेंगे. जोखिम उठाने से बचें. कारोबार में स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएं. व्यापार पर जोर रखें. लंबित मामलों में उतावली न दिखाएं.

धन संपत्ति- आय मध्यम बनी रहेगी. आर्थिक प्रयास सहज रहेंगे. विरोधियों को हल्के में न लें. जरूरी सूचना मिलना संभव है. अड़चनों पर अनुशासन से अंकुश लगाएं. धूर्त की बातों में न आएं.



प्रेम मैत्री- भावनात्मक पक्ष सामान्य रहेगा. रिश्तेदारों से सहज रहेंगे. प्रियजनों से भेंट होेगी. सभी के प्रति स्नेह रखेंगे. साख सम्मान बने रहेंगे. कुल कुटुम्ब से करीबी बढ़ेगी. संबंधों में सतर्क रहेंगे. रक्त संबंधों में सुधार होगा. रिश्तों को मजबूती मिलेगी. सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. आशंकाएं त्यागें.

स्वास्थ्य मनोबल- सामंजस्यता बनाकर रखें. भेंट में सजग रहेंगे. स्वास्थ्य प्रभावित रह सकता है. वचन निभाएं. उत्साह बनाए रहेंगे. मनोबल से काम लें.

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आज का उपाय: भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. मिश्री और सूखे फल मेवों का प्रसाद बांटें. ओम् घृणिः सूर्याय नमः का जाप करें. अनजान से दूर रहें.

शुभ अंक : 1, 7 और 8

शुभ रंग : गेंहुंआ

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