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Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 6 अक्टूबर 2026: आज 6 अक्टूबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

Aaj 6 October 2026 का पंचांग (Aaj ka Panchang): आज का पंचांग

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पंचांग- 6 अक्टूबर 2026

विक्रम संवत - 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत - 1948, पराभव
पूर्णिमांत - आश्विन
अमांत - भाद्रपद

तिथि
कृष्ण पक्ष एकादशी- अक्टूबर 06 02:07 AM- अक्टूबर 07 12:34 AM

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नक्षत्र
आश्लेषा - अक्टूबर 05 11:09 PM- अक्टूबर 06 10:17 PM

योग
सिद्ध - अक्टूबर 05 09:51 AM- अक्टूबर 06 07:20 AM

सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय - 6:17 AM
सूर्यास्त - 6:01 PM
चन्द्रोदय - अक्टूबर 07 2:52 AM
चन्द्रास्त - 3:23 PM

अशुभ काल
राहू - 03:05 पी एम से 04:33 पी एम
यम गण्ड - 09:13 ए एम से 10:41 ए एम
कुलिक - 12:09 पी एम से 01:37 पी एम
दुर्मुहूर्त - 08:38 ए एम से 09:25 ए एम, 10:56 पी एम से 11:45 पी एम
वर्ज्यम् - 11:29 ए एम से 01:02 पी एम

शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त - 11:46 ए एम से 12:33 पी एम
अमृत काल - 08:44 पी एम से 10:17 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त - 04:47 AM- 05:35 AM

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शुभ योग
सर्वार्थसिद्धि योग - 06:17 ए एम से 10:17 पी एम

---- समाप्त ----
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