Rahu-Ketu Gochar 2026: 5 दिसंबर से राहु-केतु बदलेंगे चाल, 3 राशियों को मिल सकते हैं बड़े मौके

Rahu-Ketu Gochar 2026: साल 2026 के अंत में राहु और केतु का राशि परिवर्तन ज्योतिष के लिहाज से अहम माना जा रहा है. 5 दिसंबर को दोनों छाया ग्रह करीब 18 महीने बाद नई राशियों में प्रवेश करेंगे. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस बदलाव का असर करियर, धन, रिश्तों और जीवन के फैसलों पर पड़ सकता है. खास तौर पर तीन राशियों के जातकों के लिए यह समय नए अवसर और बदलाव के संकेत दे सकता है.

और पढ़ें



5 दिसंबर को होगा राहु-केतु का गोचर

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, 5 दिसंबर 2026 की रात 10 बजकर 32 मिनट पर राहु कुंभ राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे. वहीं केतु सिंह राशि से निकलकर कर्क राशि में पहुंचेंगे. दोनों ग्रह लगभग 23 जून 2028 तक इन राशियों में रहेंगे.



ज्योतिष में राहु को महत्वाकांक्षा, अचानक मिलने वाले अवसर और भौतिक सुखों से जोड़ा जाता है. वहीं केतु को आध्यात्मिकता, आत्मचिंतन और वैराग्य का कारक माना जाता है. मान्यता है कि इनके राशि परिवर्तन से व्यक्ति के जीवन में नई परिस्थितियां बन सकती हैं.

मेष राशि: करियर में मिल सकते हैं नए मौके

मेष राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर करियर के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है. लंबे समय से रुके कामों को आगे बढ़ाने के अवसर मिल सकते हैं. व्यापार से जुड़े लोगों को भी अपने काम का विस्तार करने के नए रास्ते मिल सकते हैं. हालांकि, किसी भी बड़े फैसले से पहले उसके फायदे और नुकसान को समझना जरूरी होगा.

Advertisement

मिथुन राशि: कारोबार और विदेश से जुड़े अवसर

मिथुन राशि वालों के लिए यह गोचर नए अनुभव लेकर आ सकता है. कारोबार करने वाले लोगों को नए संपर्क बनाने और काम बढ़ाने के मौके मिल सकते हैं. विदेश से जुड़े काम या पढ़ाई की योजना बना रहे लोगों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल सकती है. इस दौरान जल्दबाजी में किसी पर भरोसा करने या बिना पूरी जानकारी के निवेश करने से बचना बेहतर होगा.

सिंह राशि: पढ़ाई और आर्थिक मामलों पर ध्यान

सिंह राशि के जातकों के लिए केतु का राशि परिवर्तन महत्वपूर्ण माना जा रहा है. विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई और लक्ष्य पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत हो सकती है. डिजिटल क्षेत्र या नए कौशल सीखने से जुड़े लोगों को आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं. आर्थिक मामलों में भी सोच-समझकर फैसले लेना जरूरी होगा. अचानक लाभ की उम्मीद में जोखिम भरे निवेश से बचना चाहिए.

गोचर का असर हर व्यक्ति पर अलग हो सकता है

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, राहु-केतु का गोचर सभी 12 राशियों को प्रभावित कर सकता है. हालांकि, इसका फल व्यक्ति की जन्मकुंडली में ग्रहों की स्थिति और संबंधित भावों पर भी निर्भर माना जाता है. इसलिए केवल राशि देखकर किसी बड़े फैसले पर पहुंचना ठीक नहीं है.

---- समाप्त ----