सांप है या सेलेब्रिटी! गांव में 15 फीट का अजगर निकला तो सेल्फी लेने की लग गई होड़, 5 लोगों ने मिलकर जंगल में छोड़ा

राजस्थान के अलवर में करीब 15 फीट लंबा विशाल अजगर दिखाई दिया. अजगर को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ जुट गई, लेकिन डर के बीच उसके साथ फोटो खिंचवाने की होड़ भी लग गई. रेस्क्यू टीम जब मौके पर पहुंची तो 5 लोगों ने मिलकर अजगर को पकड़ा और रेस्क्यू किया. इसके बाद उसे सरिस्का के अंधेरी बफर जोन में छोड़ दिया गया.

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अजगर कोई फिल्मी सितारा तो था नहीं, लेकिन गांव में उसका आना किसी सेलिब्रिटी की एंट्री से कम नहीं रहा. कोई उसे करीब से देखना चाहता था, तो कोई उसके साथ तस्वीर खिंचवाने की तलाश में था. उधर, रेस्क्यू टीम के सामने चुनौती थी कि इतने बड़े अजगर को बिना नुकसान पहुंचाए सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जाए.

मामला राजस्थान के अलवर जिले के ढढीकर गांव का है. यहां करीब 15 फीट लंबा विशाल अजगर दिखाई देने के बाद ग्रामीणों में हड़कंप मच गया. इसकी सूचना रेस्क्यू टीम को दी गई. टीम मौके पर पहुंची और सावधानी के साथ अजगर को रेस्क्यू किया. इसके बाद उसे सरिस्का क्षेत्र के अंधेरी बफर जोन में सुरक्षित छोड़ दिया गया.

पहले डर, फिर फोटो खिंचवाने की होड़

ढढीकर गांव बाला किला बफर जोन के इलाके में आता है. यहां अचानक इतना बड़ा अजगर दिखाई दिया तो लोगों का ध्यान उसी पर टिक गया. अजगर की लंबाई और उसका विशाल शरीर देखकर ग्रामीण हैरान रह गए. शुरुआत में लोगों के बीच डर का माहौल था. ऐसे में रेस्क्यू टीम को सूचना दी गई, ताकि अजगर को सुरक्षित तरीके से वहां से हटाया जा सके.

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लेकिन जैसे-जैसे अजगर को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुटी, नजारा बदलने लगा. अब लोग सिर्फ यह देखने नहीं आए थे कि अजगर कितना बड़ा है. उसके साथ फोटो खिंचवाने की भी होड़ लग गई. यानी एक तरफ गांव में विशाल सांप की मौजूदगी से हड़कंप था, तो दूसरी तरफ लोग उसके साथ तस्वीरों के जरिए इस मुलाकात को यादगार बनाना चाहते थे.

15 फीट लंबा अजगर, वजन करीब 250 किलो बताया गया

रेस्क्यू टीम की सदस्य के मुताबिक, अजगर करीब 15 फीट लंबा था और उसका वजन लगभग 250 किलो बताया गया. अजगर को उठाना और सुरक्षित तरीके से वाहन या निर्धारित स्थान तक पहुंचाना आसान काम नहीं था. टीम के मुताबिक, उसे उठाने के लिए पांच लोगों को एक साथ मेहनत करनी पड़ी.

जरा सोचिए, इतना विशाल अजगर और उसे संभालने के लिए एक साथ जुटे पांच लोग. यहां जरा-सी लापरवाही अजगर और रेस्क्यू टीम, दोनों के लिए परेशानी पैदा कर सकती थी. रेस्क्यू टीम ने सावधानी बरती और अजगर को सुरक्षित पकड़ लिया. इसके बाद उसे गांव से दूर सरिस्का के अंधेरी बफर जोन में ले जाकर छोड़ दिया गया.

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अजगर को सुरक्षित स्थान पर छोड़ने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली. गांव में अचानक पहुंचे इस विशाल वन्यजीव को लेकर जो डर था, वह अब कम हो गया था. रेस्क्यू टीम के लोगों का कहना था कि अजगर जैसे वन्यजीवों को देखकर उनसे दूरी बनाए रखना जरूरी है. उन्हें पकड़ने, छूने या उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए पास जाना खतरनाक हो सकता है. रेस्क्यू टीम ने भी लोगों से अपील की कि अगर कहीं अजगर या कोई दूसरा वन्यजीव दिखाई दे, तो खुद उसे पकड़ने की कोशिश न करें. इसकी सूचना संबंधित रेस्क्यू टीम या वन विभाग को दें.

कहानी का सबक यही है कि वन्यजीव कोई तमाशा नहीं हैं. उनके साथ तस्वीर खिंचवाने का उत्साह अपनी जगह है, मगर सुरक्षा उससे ज्यादा जरूरी है. अजगर को जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया. गांव वालों के पास तस्वीरें और एक अनोखी घटना की याद रह गई. और अजगर? वह कैमरों की भीड़ से दूर अपने प्राकृतिक ठिकाने पर लौट गया.

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