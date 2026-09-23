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बोनट पर लटका रहा युवक, कार दौड़ाता रहा चालक... रास्ते में बाइक और पिकअप को भी मारी टक्कर-VIDEO

जयपुर के आमेर में जमीनी विवाद के बीच तेज रफ्तार कार का खौफनाक वीडियो सामने आया है. कार की टक्कर से एक युवक बोनट पर जा गिरा और जान बचाने के लिए उसे पकड़कर लटक गया. आरोप है कि चालक ने गाड़ी रोकने के बजाय करीब 500 मीटर तक दौड़ाई. रास्ते में बाइक और पिकअप समेत कई वाहनों को भी टक्कर लगी.

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CCTV फुटेज के आधार पर जांच में जुटी पुलिस.(Photo: Screengrab)
CCTV फुटेज के आधार पर जांच में जुटी पुलिस.(Photo: Screengrab)

राजस्थान की राजधानी जयपुर के आमेर इलाके में तेज रफ्तार कार का खौफनाक वीडियो सामने आया है. सड़क पर खड़े एक युवक को कार ने जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर लगते ही युवक उछलकर कार के बोनट पर जा गिरा. अपनी जान बचाने के लिए वह बोनट को पकड़कर लटक गया, लेकिन चालक ने गाड़ी रोकने के बजाय उसकी रफ्तार और बढ़ा दी.

कार के पीछे स्थानीय लोग उसे रोकने के लिए दौड़ते रहे, मगर चालक ने वाहन नहीं रोका. इसी दौरान एक बाइक सवार भी कार की चपेट में आ गया. करीब 500 मीटर तक कार सड़क पर दौड़ती रही और रास्ते में कई वाहनों को टक्कर मारती चली गई. इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है.

यह भी पढ़ें: जयपुर में साइड न मिलने पर थार सवार दबंगों का तांडव, कैब चालक पर तानी पिस्टल

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पुलिस के मुताबिक, मामला जमीनी विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है. कुछ लोग ठाठर आवासीय योजना के लिए मौके पर पहुंचे थे, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया. इसी दौरान एक पक्ष के युवक ने कार दौड़ा दी और वहां मौजूद व्यक्ति उसकी चपेट में आ गया. युवक बोनट पर आ गया, फिर भी वाहन नहीं रुका.

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जमीन विवाद के विरोध के बीच दौड़ाई कार

घटना में बोनट पर आए युवक को मामूली चोट लगने की बात सामने आई है. इसी दौरान कार ने एक बाइक सवार को भी टक्कर मार दी. मौके पर मौजूद लोगों ने वाहन को रोकने की कोशिश की, लेकिन चालक लगातार आगे बढ़ता रहा. करीब आधा किलोमीटर तक यह सिलसिला चलता रहा.

देखें वीडियो...

स्थानीय निवासी ओमप्रकाश सैनी का आरोप है कि मौके पर कई भूमाफिया जेसीबी लेकर पहुंचे थे. स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया तो एक व्यक्ति ने तेज रफ्तार में कार दौड़ा दी. उनके मुताबिक, लोगों ने गाड़ी को रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक ने वाहन नहीं रोका.

ओमप्रकाश सैनी ने बताया कि कार की टक्कर लगने के बाद दिनेश सैनी बोनट पर आ गए थे. इसके बावजूद चालक करीब 500 मीटर तक गाड़ी चलाता रहा. इस दौरान कार ने एडवोकेट विनोद सैनी की बाइक, एक अन्य बाइक और एक पिकअप को भी टक्कर मार दी.

CCTV फुटेज के आधार पर जांच में जुटी पुलिस

पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है. अब सीसीटीवी फुटेज और घटनास्थल पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के आधार पर पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि विवाद की शुरुआत कैसे हुई और कार चलाने वाले व्यक्ति की भूमिका क्या थी.

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वहीं, स्थानीय लोगों की ओर से लगाए गए जमीन विवाद और भूमाफिया से जुड़े आरोपों की भी जांच की जा रही है. पुलिस के अनुसार, उपलब्ध वीडियो फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी.

फिलहाल इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद कार की रफ्तार और बोनट पर लटके युवक के साथ वाहन के दौड़ते रहने का पूरा घटनाक्रम चर्चा में है. जांच के बाद ही घटना से जुड़े सभी तथ्यों की स्थिति स्पष्ट होगी.

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