scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj ka Rashifal 13 सितंबर 2026: कर्क राशि में उधार लेन-देन से बचें, जानें क्या कहती है आपकी राशि

Aaj ka Rashifal 13 सितंबर 2026, Horoscope Today: कर्क राशि वालों का मानसिक तनाव कम होगा. शत्रुओं पर विजय मिलेगा. उधार लेनदेन से बचें. हर काम सोच समझ कर करें. सेहत ठीक रहेगी. व्यापार में लाभ का योग है.

Advertisement
X
all horoscope
all horoscope

मेष
मन की टेंशन दूर होगी. भाग्य का साथ मिलेगा. परिवार से सहयोग मिलेगा. लंबी दूरी की यात्रा ना करें. सेहत ठीक रहेगी. व्यापार संबंधी कार्यों पर फिरे विचार करने का दिन है.

जरूरी टिप- क्रोध से बचें
शुभ रंग - मरून
उपाय- किसी गरीब को गुड़ का दान करें

वृष
भाग्य का सपोर्ट मिलेगा. अचानक कोई अच्छी खबर मिलेगी. जीवन में सुख बढ़ेगा. कोई बड़ा काम करने की योजना बनेगी. जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें. व्यापार में और ध्यान देना होगा.

सम्बंधित ख़बरें

कैसा रहेगा आपका आज का द‍िन, मेष से मीन तक सभी जानें अपना भविष्यफल
Weekly Rashifal
मकर राशि में धन लाभ के संकेत, जानें आपके लिए कैसा रहेगा नया सप्ताह
Kal Rashifal 13 September 2026
तुला राशि वालों की होगी उन्नति, जानें आपके लिए कैसा रहेगा कल का दिन
कुंभ राशि वाले विशेष सावधानी बरतें, जानें अन्य राशियों का हाल
मीन राशि वालों का सम्मान बढ़ेगा, जानें अन्य राशियों का हाल

जरूरी टिप-आलस्य से बचें
शुभ रंग- केसरिया
उपाय- फल का दान करें

मिथुन
हर काम सावधनी से करें. जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा. कार्यक्षेत्र में स्थिति मजबूत होगी. रिश्तेदारों से मतभेद हो सकता है. सेहत पर ध्यान दें. व्यापार में नकुसान हो सकता है.

जरूरी टिप- जल्दाबाजी से बचें
शुभ रंग- हल्का लाल
उपाय- किसी मंदिर में सुगंधित धूप दान करें

कर्क
मानसिक तनाव कम होगा. शत्रुओं पर विजय मिलेगा. उधार लेनदेन से बचें. हर काम सोच समझ कर करें. सेहत ठीक रहेगी. व्यापार में लाभ का योग है.

Advertisement

जरूरी टिप- नेगेटिविटी से बचें
शुभ रंग- क्रीम
उपाय- किसी गरीब को फल दान करें

सिंह
आज उधार पैसा किसी की ना दें. किसी से मतभेद हो सकता है. परिवार को और वक्त दें. क्रोध की वजह से काम बिगड़ सकता है. सेहत पर ध्यान देना होगा. व्यापार में नुकसान हो सकता है.

जरूरी टिप- कम बोलें
शुभ रंग- लाल
उपाय-किसी गरीब को गुड़ दान करें

कन्या
मन की चिंता दूर होगी. प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बनेगी. रिश्तेदारों से संबंध सुधरेगा. मान-सम्मान मिलेगा. अपने खर्चों को कंट्रोल में रखें. व्यापार में स्थिति मजबूत होगी.
 
जरूरी टिप- जल्दबाजी से बचें
शुभ रंग- सफेद
उपाय- किसी गरीब को फल दान करें

तुला
परिवार से संबंधित काम बनेंगे. मन उत्साहित रहेगा. मित्रों से मुलाकात होगी. नई योजना बनने का समय है. लाभ में वृद्धि होगी. व्यापार से जुड़े फैसले करने का समय है.

जरूरी टिप- अहंकार से बचें
शुभ रंग- गुलाबी
उपाय- किसी गरीब को गुड़ दान करें

वृश्चिक
मित्रों से किसी विषय पर चर्चा होगी. धन लाभ के रास्ते बनेंगे. कहीं दूर से अच्छी खबर मिलेगी. किसी बात को लेकर अड़े ना रहें. लंबी दूरी की यात्रा से बचें. व्यापार में निवेश की स्थिति बनेगी.

जरूरी टिप- नेगेविट विचारों से बचें
शुभ रंग- हल्का पीला
उपाय- किसी गरीब को भोजन दान करें

Advertisement

धनु
प्रॉपर्टी से जुड़े काम बनेंगे. मन की चिंता दूरी होगी. धन लाभ का योग है. कुछ नया करने की योजना बनेगी. विदेश से संबंधित कार्य सफल होंगे. व्यापार में लाभ का योग.

जरूरी टिप- वाणी पर नियंत्रण रखें
शुभ रंग- केसरिया
उपाय- किसी मंदिर में मिसरी दान करें

मकर
महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात होगी. अपने खर्चों को कंट्रोल करें. जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ेंगी. विदेश से संबंधित काम में लाभ होगा. सेहत का ख्याल रखना होगा. व्यापार से जुड़े काम बनेंगे.

जरूरी टिप- आलस्य से बचें
शुभ रंग- सी ग्रीन
उपाय- लाल रंग के फल का दान करें

कुंभ
आपके खर्चे बढ़ेंगे. सेहत के मामले में ध्यान दें. जल्दबाजी में फैसला ना करें. करियर के मामले में सोच समझ कर निर्णय लें. अपने मन की बात सबसे ना कहें. व्यापार में हानि हो सकती है.

जरूरी टिप- कम बोलें
शुभ रंग- नीला
उपाय- गाय को रोटी खिलाएं

मीन
धन लाभ का योग है. किसी काम में व्यस्त रहेंगे. तरक्की के लिए नई योजनाएं बनेगी. संतान से सुख मिलेगा. किसी विवाद को बढ़ावा ना दें. व्यापार से जुड़े काम बनेंगे.

जरूरी टिप- धैर्य रखें
शुभ रंग- गुलाबी
उपाय- किसी मंदिर में तुलसी का पौधा दान करें

आज का उपाय
यदि नौकरी में उन्नति नहीं हो रही है तो रविवार के व्रत रखें. सुबह जल्दी उठकर स्नान करके सूर्य को अर्ध्य दें. व्रत का पारायण करते समय नमक का सेवन ना करें. किसी गरीब को एक किलो गुड़ का दान करें. प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें. बड़े बुजुर्गों को खुश रखें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    नेपाल बाढ़ पीड़ितों के लिए अमेरिका ने बढ़ाया मदद का हाथ, अतिरिक्त फंडिंग को दी मंजूरी, पीड़ितों की पहचान में FBI भी जुटी |
    कैलिफोर्निया में भारतीय मूल की महिला की गोली मारकर हत्या, महीनों से पीछा कर रहा था आरोपी |
    नंदीग्राम-रेजीनगर उपचुनाव: कांग्रेस के बाद लेफ्ट फ्रंट ने उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान |
    करुणानिधि-स्टालिन पर CM विजय की टिप्पणी के खिलाफ DMK का प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता, TVK ने भी किया पलटवार |
    'आतंकियों के घर में घुसकर मार रही सेना', दिल्ली में बोले रक्षा मंत्री, सैनिकों के शौर्य पर सवाल उठाने वालों को घेरा |
    Aaj Ka Panchang, 13 September 2026: 13 सितंबर 2026 का क्या है अभिजित मुहूर्त और राहुकाल, जानें आज का पंचांग |
    Aaj ka Rashifal 13 September 2026: कैसा रहेगा आपका आज का द‍िन, मेष से मीन तक सभी जानें अपना भविष्यफल |
    Aaj Ka Meen Rashifal 13 September 2026: मीन राशि वालों के लिए आज धन लाभ का योग है, जानें पूरा भाग्यफल |
    Aaj Ka Kumbh Rashifal 13 September 2026: कुंभ राशि वाले आज गाय को रोटी खिलाएं, जल्दबाजी में फैसला ना करें |
    Aaj Ka Makar Rashifal 13 September 2026: मकर राशि वालों का आज कैसा रहेगा दिन? जानें अपना शुभ रंग
    Advertisement