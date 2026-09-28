Instant High Protein Soup Premix: 3 दालों से घर पर बनाएं 'हाई-प्रोटीन' सूप प्रीमिक्स, 6 महीने तक नहीं होगा खराब; Maggi से भी जल्दी बनकर तैयार होगा सूप

Instant High Protein Soup Premix: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई ऐसा खाना चाहता है जो जल्दी बने, स्वादिष्ट भी हो और सेहत के लिहाज से भी अच्छा हो. खासकर जब हल्की भूख लगे या शाम को कुछ गरमा-गरम पीने का मन करे, तो अक्सर लोग इंस्टेंट सूप या नूडल्स जैसे मैगी का सहारा लेते हैं. लेकिन अगर आपको घर पर ही ऐसा इंस्टेंट सूप प्रीमिक्स मिल जाए, जो दालों से तैयार हो और जरूरत पड़ने पर कुछ ही मिनटों में सूप बना दे, तो बाजार का पैकेट खरीदने की जरूरत ही क्या है?

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आप घर पर तीन तरह की दालों से ये हाई-प्रोटीन इंस्टेंट सूप प्रीमिक्स आसानी से तैयार कर सकते हैं. इसकी खास बात ये है कि इसे एक बार बनाकर एयरटाइट डिब्बे में लगभग 6 महीने तक के लिए स्टोर किया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर इससे झटपट गरमा-गरम सूप तैयार हो जाता है. यानी जब भी सूप पीने का मन करे, लंबी तैयारी की जरूरत नहीं पड़ेगी. चलिए जानते हैं कैसे बना सकते हैं प्रोटीन से भरपूर सूप प्रीमिक्स.



क्या है ये इंस्टेंट सूप प्रीमिक्स?

ये सूप प्रीमिक्स मूंग दाल, मसूर दाल और तुअर दाल से तैयार किया जाता है. इन दालों को पहले अच्छी तरह रोस्ट किया जाता है और फिर इसमें कुछ मसाले मिलाकर बारीक पाउडर बना लिया जाता है. यही तैयार पाउडर बाद में सूप बनाने के काम आता है. एक बार प्रीमिक्स तैयार हो जाए तो इसे एयरटाइट कंटेनर में रख सकते हैं. इसे करीब 6 महीने तक स्टोर किया जा सकता है.



इंस्टेंट सूप प्रीमिक्स बनाने के लिए क्या चाहिए?

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मूंग दाल- 1/4 कप

मसूर दाल- 1/4 कप

तुअर दाल- 1/4 कप

जीरा- 1 टीस्पून

धनिया- 1 टीस्पून

काली मिर्च- 1 टीस्पून

कश्मीरी लाल मिर्च- स्वादानुसार

करी पत्ता- कुछ पत्ते

नमक- स्वादानुसार

हल्दी- 1/2 टीस्पून

सबसे पहले दालों को करें रोस्ट

सूप प्रीमिक्स बनाने के लिए सबसे पहले मूंग दाल, मसूर दाल और तुअर दाल को अच्छी तरह धो लें. इसके बाद इनका सारा पानी निकाल दें. अब एक कड़ाही में दालें डालकर धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए रोस्ट करें. दालों को तब तक भूनना है, जब तक उनका पानी पूरी तरह सूख न जाए और उनका रंग हल्का बदलने न लगे.

अब डालें मसाले

दालें रोस्ट हो जाएं तो इसमें जीरा, धनिया, साबुत काली मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च और कुछ करी पत्ते डालें. सभी चीजों को धीमी आंच पर हल्का सा और भून लें. इसके बाद स्वादानुसार नमक और हल्दी डालकर 1-2 मिनट तक पकाएं. इसके बाद गैस बंद कर दें और इस मिश्रण को पूरी तरह ठंडा होने दें. ठंडा होने के बाद इसे मिक्सी में डालकर बारीक पीस लें.

बस, आपका घर का बना इंस्टेंट सूप प्रीमिक्स तैयार है. इसे किसी साफ और एयरटाइट डिब्बे में भरकर रख दें. जरूरत पड़ने पर इसी प्रीमिक्स से कुछ ही मिनटों में सूप तैयार किया जा सकता है.

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ऐसे बनाएं झटपट हाई-प्रोटीन सूप

ये सूप प्रीमिक्स दालों से बना है और दाल में खूब प्रोटीन पाया जाता है. इसलिए इसे हाई-प्रोटीन सूप प्रीमिक्स माना जा रहा है. इससे हाई-प्रोटीन सूप बनाने के लिए आपको ये करना होगा.



1. जब भी सूप पीने का मन करे, कड़ाही या पैन में थोड़ा सा तेल गर्म करें. इसमें अदरक-लहसुन डालकर हल्का भूनें. अब अपनी पसंद की सब्जियां डालकर थोड़ा सॉटे करें और हल्का नमक डालें.

2. इसके बाद इसमें पानी डालें और थोड़े कॉर्न्स मिला दें. अब इसमें तैयार किए हुए इंस्टेंट सूप प्रीमिक्स के करीब 2 चम्मच डालें. इसे 2-3 मिनट तक उबालें.

बस तैयार है आपका गरमा-गरम, स्वादिष्ट और प्रोटीन से भरपूर सूप. यानी जिस काम के लिए बाजार के इंस्टेंट सूप या मैगी में ज्यादा तैयारी करनी पड़ती है, यहां घर में रखा प्रीमिक्स काम को काफी आसान बना देता है.

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