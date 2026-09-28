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नेतन्याहू का सीक्रेट अबू धाबी दौरा! 7 अक्टूबर के खतरनाक खुलासे के बीच UAE राष्ट्रपति से मुलाकात

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को अबू धाबी का दौरा किया, जहां उन्होंने यूएई के राष्ट्रपति से मुलाकात की. यह दौरा ऐसे समय हुआ है, जब 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमले से पहले यूएई की ओर से दी गई कथित चेतावनी को लेकर चर्चा हो रही है.

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अबू धाबी पहुंचे इजरायली पीएम नेतन्याहू. (Photo: Reuters)
अबू धाबी पहुंचे इजरायली पीएम नेतन्याहू. (Photo: Reuters)

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को अचानक अबू धाबी का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, एक वरिष्ठ इजरायली अधिकारी ने इस दौरे की पुष्टि की है. हालांकि, नेतन्याहू के कार्यालय या यूएई के विदेश मंत्रालय की तरफ से इस यात्रा पर तत्काल कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

नेतन्याहू का यह दौरा ऐसे समय हुआ है, जब 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमले से पहले की एक कथित चेतावनी को लेकर फिर सवाल उठ रहे हैं. इजरायली अखबार हारेत्ज की एक रिपोर्ट के मुताबिक, शेख मोहम्मद ने हमले से करीब डेढ़ हफ्ते पहले नेतन्याहू को बताया था कि हमास इजरायल के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है.

चेतावनी को लेकर नेतन्याहू ने क्या कहा?

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रिपोर्ट में कहा गया कि यह चेतावनी इजरायली खुफिया एजेंसियों या सेना तक नहीं पहुंची थी. हालांकि, नेतन्याहू ने इस रिपोर्ट से इनकार किया है. उन्होंने हारेत्ज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी भी दी है. यानी चेतावनी को लेकर एक तरफ हारेत्ज की रिपोर्ट है, वहीं नेतन्याहू ने उसके दावे को खारिज किया है. यूएई ने भी इस रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं की है.

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UAE ने क्या कहा?

यूएई ने रिपोर्ट पर सीधे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. हालांकि, अबू धाबी का कहना है कि 2020 में इजरायल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद से दोनों देशों के बीच बातचीत के लिए सीधे संपर्क बने हुए हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, पहले यूएई के एक सूत्र ने बताया था कि सुरक्षा से जुड़े मामलों पर दूसरे देशों के साथ बातचीत संबंधित संस्थाओं के जरिए होती है. ये मामले आम तौर पर राष्ट्रीय नेताओं के स्तर पर नहीं उठाए जाते.

नेतन्याहू और शेख मोहम्मद की इससे पहले भी यूएई में निजी मुलाकात की खबर सामने आ चुकी है. मई में नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा था कि इजरायली प्रधानमंत्री ने यूएई का 'गुप्त दौरा' किया था और वहां राष्ट्रपति से मुलाकात की थी. हालांकि, यूएई ने उस समय शेख मोहम्मद की नेतन्याहू से मुलाकात से इनकार किया था. बाद में मामले से जुड़े एक सूत्र ने बताया था कि दोनों नेताओं की मुलाकात 26 मार्च को अबू धाबी के अल ऐन शहर में हुई थी. यह शहर ओमान की सीमा के पास स्थित है.

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