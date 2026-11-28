ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ का मंदिर है. 12वीं सदी का यह मंदिर आस्था का केंद्र तो है ही, अपने भीतर इतिहास की कई परतें भी समेटे हुए है. इन्हीं परतों में एक है मंदिर का रत्न भंडार. ऐसा खजाना, जिसमें सोने-चांदी के आभूषणों के साथ हीरे, नीलम, मोती और माणिक जैसे कीमती रत्न रखे हैं.

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अब सोचिए, इन आभूषणों की गिनती करनी हो तो कितना वक्त लगेगा? एक-दो दिन? एक हफ्ता? या शायद इससे भी ज्यादा? मंदिर प्रशासन की मानें तो एक-एक आभूषण की जांच में कम से कम एक घंटा लग रहा है. वजह यह कि इन आभूषणों में कीमती रत्न जड़े हैं. उनकी पहचान करनी है, उनकी स्थिति दर्ज करनी है और पुराने रिकॉर्ड से मिलान भी करना है.

27 नवंबर को मंदिर प्रशासन ने बताया कि रत्न भंडार की इन्वेंट्री में 100 घंटे का आंकड़ा पार हो चुका है. 19 दिनों में कुल 103 घंटे 50 मिनट तक काम किया गया है. रत्न भंडार के भीतर रखे तीन बड़े लकड़ी के संदूक अभी खोले ही नहीं गए हैं. अधिकारियों के मुताबिक, उनमें भी बड़ी संख्या में कीमती सामान रखा हुआ है.

48 साल बाद क्यों हो रहा है यह काम?

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जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार में रखे सामान की पिछली इन्वेंट्री साल 1978 में हुई थी. इसके बाद अब मार्च 2026 में फिर से इस काम की शुरुआत हुई. यानी करीब 48 साल बाद मंदिर के खजाने में रखी कीमती वस्तुओं का विस्तृत हिसाब तैयार किया जा रहा है.

यह काम सिर्फ गिनती करने तक सीमित नहीं है. हर चीज की पहचान, उसकी डिटेल, तस्वीर और रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है. इसके लिए फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और 3D मैपिंग की मदद ली जा रही है.

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श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन (SJTA) के मुख्य प्रशासक अरबिंद पाढ़ी ने 27 नवंबर को बताया कि 19 दिनों में 103 घंटे 50 मिनट तक इन्वेंट्री का काम हुआ है. उन्होंने यह भी साफ किया कि काम पूरा करने की कोई जल्दबाजी नहीं है. वजह भी समझिए. पांच दशक के अंतराल के बाद यह प्रक्रिया हो रही है. ऐसे में एक छोटी सी गलती भी रिकॉर्ड को प्रभावित कर सकती है.

एक आभूषण की जांच में एक घंटा क्यों?

आखिर एक आभूषण को देखने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? इसका जवाब है उसमें जड़े रत्न. मसलन, किसी आभूषण में हीरे लगे हैं, किसी में नीलम, किसी में मोती तो किसी में माणिक. इनकी पहचान और जांच के लिए अनुभवी जेमोलॉजिस्ट यानी रत्न विशेषज्ञों को लगाया गया है. वे आभूषणों में लगे पत्थरों की जांच करते हैं और उनकी डिटेल दर्ज करते हैं.

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इसके बाद उनकी तस्वीरें और वीडियो बनाए जाते हैं. 3D मैपिंग के जरिए भी उनका रिकॉर्ड तैयार किया जाता है. अरबिंद पाढ़ी के मुताबिक, एक-एक आभूषण की जांच में कम से कम एक घंटा लग जाता है. इसलिए यह कोई ऐसी गिनती नहीं है, जिसमें सामान निकाला, नंबर लिखा और अगली चीज पर बढ़ गए. यहां हर चीज का ब्योरा तैयार किया जा रहा है.

तीन बड़े संदूक अभी क्यों नहीं खुले?

मंदिर प्रशासन के मुताबिक, रत्न भंडार के अंदर तीन बड़े लकड़ी के संदूक हैं. इनमें काफी कीमती सामान रखा हुआ है. इनकी इन्वेंट्री भी होनी है. रत्न भंडार का अंदरूनी कमरा बहुत बड़ा नहीं है. इसका आकार करीब 15 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा है. ऐसे में संदूकों को वहीं खोलकर उनके भीतर रखे सामान की व्यवस्थित तरीके से जांच करना मुश्किल हो रहा है. इसलिए तय किया गया कि संदूकों में रखी वस्तुओं को रत्न भंडार क्षेत्र के भीतर ही दूसरे कमरे में ले जाकर उनकी इन्वेंट्री की जाए.

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अरबिंद पाढ़ी ने बताया कि इसके लिए राज्य सरकार और मंदिर प्रबंधन समिति से अनुमति मिल चुकी है. एक अधिकारी के मुताबिक, कानून के प्रावधानों के तहत रत्न भंडार के भीतरी कक्ष से कोई सामान बाहर नहीं ले जाया जाएगा. विशेष परिस्थितियों में SJTA को रत्न भंडार क्षेत्र के भीतर ही दूसरे कमरे में सामान ले जाने की अनुमति दी गई है. यानी संदूकों का सामान बाहर नहीं जाएगा, लेकिन उसकी जांच के लिए उसे उसी क्षेत्र के दूसरे कमरे में ले जाने की तैयारी है.

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रत्न भंडार के तीन हिस्से कौन से हैं?

जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार तीन हिस्सों में बांटा गया है. इनके नाम भी अलग-अलग हैं.

चलंती भंडार: इसमें वे आभूषण और कीमती वस्तुएं रखी जाती हैं, जिनका इस्तेमाल नियमित रूप से होता है.

इसमें वे आभूषण और कीमती वस्तुएं रखी जाती हैं, जिनका इस्तेमाल नियमित रूप से होता है. बाहर भंडार: यह रत्न भंडार का बाहरी कक्ष है.

यह रत्न भंडार का बाहरी कक्ष है. भीतर भंडार: यह सबसे अंदर का कक्ष है, जहां रखे सामान की गिनती और वजन किया जा रहा है.

मंदिर प्रशासन के मुताबिक, चलंती भंडार और बाहर भंडार की इन्वेंट्री पूरी हो चुकी है. अब भीतर भंडार में रखी वस्तुओं की गिनती और वजन का काम चल रहा है. इस काम के दौरान अनुभवी जेमोलॉजिस्ट और अधिकृत समिति के सदस्य मौजूद रहते हैं. समिति की अध्यक्षता रिटायर्ड जस्टिस बिस्वनाथ रथ कर रहे हैं.

1978 के रिकॉर्ड से क्या मिला?

इस पूरी प्रॉसेस का एक अहम हिस्सा है पुराने रिकॉर्ड से मिलान. मंदिर प्रशासन ने बताया कि अब तक जांचे गए हीरे, नीलम, मोती और माणिक जैसे कीमती रत्न 1978 की इन्वेंट्री के रिकॉर्ड से मेल खाते पाए गए हैं. यह भी देखा जा रहा है कि पहले के रिकॉर्ड में दर्ज चीजें मौजूदा इन्वेंट्री में किस तरह दर्ज हैं. हालांकि, अभी पूरी प्रक्रिया खत्म नहीं हुई है. भीतर भंडार की गिनती जारी है और तीन बड़े संदूकों की जांच भी बाकी है. इसलिए अंतिम तस्वीर सामने आने में अभी वक्त लगेगा.

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जब मंदिर के भीतर इतनी बड़ी प्रक्रिया चल रही है, तो श्रद्धालुओं के दर्शन पर क्या असर पड़ा है? मंदिर प्रशासन के मुताबिक, इन्वेंट्री के दौरान भी भक्तों को भगवान के दर्शन की अनुमति दी गई है. श्रद्धालु बाहरी लकड़ी की बाधा 'बहारा काठा' के पास से दर्शन कर सकते हैं. यानी खजाने की गिनती चल रही है, लेकिन दर्शन की व्यवस्था भी जारी रखी गई है.

कब तक पूरी हो सकती है गिनती?

इसका जवाब फिलहाल तय नहीं है. अरबिंद पाढ़ी ने कहा कि यह बताना मुश्किल है कि इन्वेंट्री कब तक पूरी होगी. जब एक-एक आभूषण की जांच में घंटा लग रहा हो और तीन बड़े संदूक अभी बाकी हों, तो समय का सटीक अनुमान लगाना आसान नहीं है. दूसरी ओर, ओडिशा के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने उम्मीद जताई है कि यह काम एक महीने के भीतर पूरा हो जाएगा. उनके मुताबिक, कार्तिक महीने के दौरान यह प्रक्रिया रुकी हुई थी.

इसके बाद गुरुवार और शुक्रवार को काम फिर से शुरू हुआ. मंदिर प्रशासन ने बताया कि अगली इन्वेंट्री 10 दिसंबर के बाद किसी भी दिन हो सकती है. फिलहाल 103 घंटे 50 मिनट का काम पूरा हो चुका है. कुछ रत्न पुराने रिकॉर्ड से मेल खाते पाए गए हैं. दो भंडारों की इन्वेंट्री पूरी हो चुकी है और तीसरे की जांच जारी है. अब इंतजार उन तीन बड़े संदूकों के खुलने का है, जिनकी गिनती अभी होनी है.

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