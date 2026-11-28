8वें वेतन आयोग को लेकर पेंशनर्स ने केंद्र सरकार के सामने अपनी मांगे रखी हैं. पेंशनर्स संगठनों ने पीएम मोदी को एक पत्र भेजा है और मांग की है कि उन्‍हें पेंशन में कम से कम 20 फीसदी की अंतरिम राहत दी जाए. साथ ही पुरानी पेंशन योजना बहाल करने और 8वें वेतन आयोग के दायरे में 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर्ड हुए कर्मचारियों को भी शामिल करने की मांग की है.

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फोरम ऑफ सिविल पेंशनर्स एसोसिएशन (FCPA) ने 25 नवंबर को नई दिल्‍ली के ईस्‍टर्न कोर्ट में सामूहिक धरने के बाद पीएम को लेटर भेजा है. इसमें केंद्र सरकार, रेलवे, डिफेंस, BSNL/MTNL, बैंक और स्वायत्त संस्थाओं के पेंशनर्स के साथ फैमिली पेंशनर्स से जुड़ी समस्‍याओं के बारे में बात की गई है.

1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर्ड हुए कर्मचारी भी पेंशन में हो शामिल

संगठन ने पीएम मोदी से मांग की है कि 8th Pay Commission के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) में स्‍पष्‍ट तौर से यह शामिल किया जाए कि 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों की पेंशन भी रिवाइज की जाएगी. इसके अलावा संगठन ने वैलिडेशन ऑफ पेंशन रूल्स एक्ट, 2025 को पूरी तरह वापस लेने की मांग की है.

क्‍या है पेंशनर्स की 11 मांगे?

पेंशन वैलिडेशन एक्ट 2025 वापस लेने की मांग 1 जनवरी, 2026 से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों को भी पुराने पेंशन का फायदा पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल करने की मांग BSNL और MTNL पेंशनर्स की पेंशन में संशोधन बैंक पेंशनर्स की पेंशन अपडेट किया जाए स्वायत्त संस्थाओं के पेंशनर्स को भी मिले लाभ 50% DA और DR को बेसिक वेतन-पेंशन में मिलाने की मांग पेंशन में कम से कम 20% अंतरिम राहत मिले कम्यूटेड पेंशन की बहाली का समय घटना चाहिए CGHS सुविधाओं का विस्तार और मेडिकल अलाउंस बढ़ना सभी पेंशनर्स के बीच समानता की मांग की गई है

पेंशनर्स को किस बात का है डर?

पेंशनर्स की प्रमुख चिंता 1 जनवरी, 2026 से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों को लेकर है. एसोसिएशन का कहना है कि 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में इस श्रेणी के पेंशनर्स की पेंशन में संशोधन को स्‍पष्‍ट तौर पर नहीं बताया गया है. ऐसे में संगठन को आशंका है कि अगर इस संबंध में स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया तो कट-ऑफ डेट के आधार पर पुराने और नए पेंशनर्स के साथ अलग-अलग व्यवहार हो सकता है. इसी वजह से ये सभी मांग की जा रही हैं.

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