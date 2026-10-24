scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

थाईलैंड घूमने गए उज्जैन नगर निगम अधिकारी ने खाया मगरमच्छ का मांस, इंस्टा पर शेयर कर दिया वीडियो, अब मचा बवाल

Ujjain Municipal Officer Controversy: उज्जैन में नगर निगम अधिकारी राजकुमार राठौर की थाईलैंड यात्रा विवादों में. मगरमच्छ का मीट खाने का वीडियो वायरल. महापौर ने दिए जांच के आदेश. जानिए पूरी खबर...

Advertisement
X
उज्जैन नगर निगम के भवन अधिकारी की थाईलैंड यात्रा विवादों में घिरी.(Photo:Social Media)
उज्जैन नगर निगम के भवन अधिकारी की थाईलैंड यात्रा विवादों में घिरी.(Photo:Social Media)

उज्जैन नगर पालिका निगम में बतौर भवन अधिकारी कार्यरत राजकुमार राठौर की इंस्टाग्राम पर की गई पोस्ट ने बवाल खड़ा कर दिया है. नौबत उन पर की जाने वाली कार्रवाई तक जा पहुंची है. दरअसल राजकुमार राठौर अपनी पत्नी के साथ थाइलैंड यात्रा पर गए हुए हैं. थाईलैंड से उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया. जिसमें वो मगरमच्छ के मांस का सेवन करते नजर आ रहे हैं.

नगर निगम के भवन अधिकारी के इस वीडियो ने उनके आने से पहले ही बवाल मचा दिया. बताया जा रहा है कि वह बगैर परमिशन के थाईलैंड यात्रा पर गए हैं, इसी बात को लेकर उन पर न्याय संगत कार्रवाई की बात उठने लगी है. इस संबंध में राजकुमार राठौर से भी संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन चर्चा संभव नहीं हो पाई.

दरअसल, नगर निगम के भवन अधिकारी राजकुमार राठौर 19 से 23 अक्टूबर तक का अवकाश लेकर गए थे. इसी बीच 24 अक्टूबर को उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया.

इस वीडियो में अधिकारी ने अपनी थाइलैंड की यात्रा का जिक्र करते हुए मगरमच्छ के मांस का सेवन करने की बात लिखी. देखें VIDEO:- 

सम्बंधित ख़बरें

Amazon River Dangerous Wildlife
एनाकोंडा, इलेक्ट्रिक इल, मगरमच्छ... इस खतरनाक नदी में नहीं है जान की गारंटी
बाढ़ के बाद आबादी वाले इलाकों में पहुंच रहे जानवरों का रेस्क्यू किया जा रहा है.(Representative)
बाढ़ ने बदला जंगल का रास्ता, गांवों में घुसे तेंदुए और मगरमच्छ
crocodile head found in luggage
पैसेंजर के बैग से निकला मगरमच्छ का सिर, एयरपोर्ट स्टाफ भी था हैरान
Thailand Floods
राजधानी बची रहे इसलिए पूरा एक गांव डूबा, मोड़ दिया बाढ़ का पानी
थाई महिला की शिकायत पर कारोबारी गिरफ्तार, लगाए ये आरोप

अब यह बात सामने आ रही है कि विदेश जाने से पहले राजकुमार ने किसी सक्षम अधिकारी से अनुमति ली थी या नहीं? क्योंकि नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर सरकारी अधिकारी पर विभागीय कार्रवाई भी हो सकती है.

Advertisement

दूसरी अहम बात ये है कि मगरमच्छ के मांस सेवन को लेकर भी उनकी चारों तरफ निंदा हो रही है. बहरहाल हकीकत क्या है और क्या नहीं? यह तो निगम के भवन अधिकारी के सामने आने के बाद ही स्पष्ट होगी.

इस मामले में उज्जैन के महापौर मुकेश टटवाल का कहना है कि उन्हें भी सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है. यह पता करवाया जा रहा है कि नगर निगम के अधिकारी नियम अनुसार छुट्टी लेकर गए हैं या नहीं? देखें VIDEO:-

नगर निगम के अधिकारी की विदेश यात्रा पर निगम कमिश्नर से चर्चाकर विधि संवंत कार्रवाई की जाएगी. महापौर ने ये भी स्पष्ट किया कि किसी के कुछ खाने पर वे टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन उनकी यात्रा को लेकर जांच जरूर करवाई जाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    अनंत सिंह को JDU से बाहर करके ही नहीं रुकेगी पार्टी, विधायकी भी छीनेगी, स्पीकर से सिफारिश |
    थाईलैंड घूमने गए सरकारी अधिकारी ने खाया मगरमच्छ का मांस, शेयर कर दिया वीडियो, मचा बवाल |
    वापसी का झांसा देकर मुकर गए थे कोहली? विराट के धोखे पर छलका अमित मिश्रा का दर्द! कहा- मेरा फोन उठाना बंद कर दिया |
    Govinda Dating Komal Rani Swarnkar? 'मौका मिले तो अभी दांव लगा दूं', अफेयर पर गोविंदा के बेबाक बोल, तलाक का नहीं डर |
    भारत-चीन तनाव पर ITBP डीजी के बयान पर छिड़ा सियासी संग्राम, विपक्ष हमलावर |
    घर पर बन रही थी मिठाई, जश्न की तैयारी के बीच अनंत सिंह को JDU ने किया निष्कासन |
    JDU का बड़ा एक्शन, विधायक अनंत सिंह को पार्टी से क्यों निकाला बाहर? |
    चेन स्नैचिंग, चाकू से हमला और कार लूट... 15 साल तक पुलिस को चकमा देता रहा सोनू चिकना |
    Kaai Cleaning Tips: घर की छत, बालकनी और गमलों में जमी काई मिनटों में होगी साफ, ये सस्ता सफेद पाउडर आएगा बड़े काम |
    ईरान-अमेरिका के बीच बढ़ा तनाव, ट्रंप ने दी फिर सैन्य कार्रवाई की चेतावनी
    Advertisement