तुला

टेंपरेंस का कार्ड

आज का दिन आप के लिए काम में अतिरिक्त सतर्कता बनाए रखने और सजगता से कार्य करने पर जोर देने वाला है. नीति का पालन करने पर जोर बनाए रखें. तार्किक पहलुओं की अनदेखी से बचें. सौदेबाजी में ढिलाई नहीं दिखाएं. अधिकारियों का साथ बना रहेगा. ठगों से सावधान रहें. अनुभवियों की संगति बनाए रखेंगे. पेशेवरों से बनाकर चलें.

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उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाएंगे. घरेलु स्थिति मिलीजुली रहेगी. कारोबारी मामलों में संतुलन बढ़ाएंगे. कार्यों में सुधार लाएंगे. लक्ष्य पर ध्यान देंगे. अनुशासन बनाए रखेंगे. संपर्क का लाभ मिलेगा. प्रतिभा पर भरोसा बना रहेगा. अपने कार्य के प्रति संवेदनशील बने रहें. असावधानी में अप्रत्याशित स्थिति का सामना करना पड़ सकता है.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की अनदेखी न करें. रोग दोष उभर सकते हैं. व्यक्तित्व सामान्य रहेगा.

आर्थिक स्थिति: पेशेवर की मदद मिलेगी. कार्यक्षेत्र में रुटीन परिणाम बनाए रखेंगे. जांच बढ़ाएं.

रिश्ते: भावनाओं पर अंकुश रखें. घर के लोगों की बात पर ध्यान दें. दोस्त सहयोग देंगे.

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