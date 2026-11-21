मकर

नाइट आफ स्वार्ड्स

आज का दिन आप के लिए साहस पराक्रम के प्रदर्शन में सहयोगी है. महत्वपूर्ण गतिविधियों में पहल बनाए रखेंगे. कार्ययोजनाओं को गति देंगे. रणनीतिक प्रयासों में गति बनाए रेहेंगे. अधिकारों के संरक्षण में सफल होंगे. सूचनाओं की प्राप्ति होगी. आवश्यक जानकारी जुटाएंगे. अपना पक्ष मजबूती से रखने का भाव रहेगा. जीवनस्तर प्रभावी रहेगा. रहन सहन संवार पर रहेगा.

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वाणिज्यिक प्रयासों को बढ़ाएंगे. आपसी सहयोग समर्थन से लक्ष्य साधेंगे. जरूरी यात्रा संभव है. पद प्रतिष्ठा और प्रखरता में वृद्धि बनाए रखेंगे. संबंधों में ऊर्जा और उत्साह रहेंगे. वातावरण सकारात्मक रहेगा. सफलता का स्तर अच्छा रहेगा. विभिन्न क्षेत्रों में अनुकूल अवसर बनेंगे. प्रभावशाली मामले पक्ष में बनाए रखेंगे. बड़ों से भेंट होगी.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सुधार पर रहेगा. असहजताएं दूर होंगी. खानपान में बेहतर बने रहेंगे.

आर्थिक स्थिति: तेजी से आगे बढ़ेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन संवार पाएगी. वाणिज्यिक मामलों में रुचि दिखाएंगे.

रिश्ते: व्यक्तिगत विषयों में तेजी से काम लेंगे. भाईचारा बढ़ाएंगे. साहचर्य को बल मिलेगा.

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