धनु

फोर आफ स्वार्ड्स

आज का दिन आप के लिए औरों के साथ सहजता बढ़ाने और निजता का सम्मान बनाए रखने पर जोर देने वाला है. सहयोग की भावना बल पाएगी. व्यक्तिगत मामलों में सरलता बनाए रखेंगे. सोच बेहतर रहेगी. चर्चा संवाद में पहल बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत सूझबूझ में सुधार आएगा. सहज संकोच बनाए रखेंगे. सहकार पर जोर देंगे. लोगों के प्रति उदारता रखेंगे.

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फोकस बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण प्रयासों को जल्द पूरा करने के दबाव से बचें. परिवार में सुखद स्थिति रहेगी. योजनाओं को साझा करने से बचें. विविध प्रयास बनाए रखेंगे. आर्थिक पक्ष संतुलित रहेगा. समता समन्वय का नजरिया रखेंगे. आवश्यक वस्तुओं को जुटाएंगे. वाणिज्यिक विषयों में शुभता रहेगी. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. स्वार्थ संकीर्णता न दिखाएं.

स्वास्थ्य: जांच में नियमितता रखें. आवेश में आने से बचें. स्वास्थ्य में सुधार रहेगा. फोकस रखेंगे.

आर्थिक स्थिति: निरंतरता बनी रहेगी. अधिकारी सहयोगी होंगे. परिस्थिति नियंत्रित व संतुलित रहेगी.

रिश्ते: भावनात्मक संवाद में सहज होंगे. घर से करीबी बढ़ाने में रुचि रहेगी. दबाव से बचें.

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