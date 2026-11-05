चंबल के जंगलों में गोलियों की गूंज! मुरैना में 80 हजार के इनामी डकैत कल्ली गुर्जर का शॉर्ट एनकाउंटर, पैर में लगी गोली

मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में पुलिस ने चंबल के कुख्यात डकैत कल्ली गुर्जर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया. उस पर 80 हजार रुपये का इनाम घोषित था. एनकाउंटर के दौरान कल्ली के पैर में गोली लगी. पुलिस ने उसके साथी अजय गुर्जर को भी गिरफ्तार किया है, जबकि गिरोह के अन्य सदस्य मौके से फरार हो गए.

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एसपी धर्मराज मीणा ने एक न्यूज एजेंसी को बताया कि गुरुवार को सूचना मिलने पर बनमोर पुलिस की टीम पहाड़ी गांव के पास जंगल वाले इलाके में पहुंची थी. पुलिस के मुताबिक, वहां मौजूद कल्ली के गिरोह ने टीम पर फायरिंग शुरू कर दी. जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई, जिसमें कल्ली के पैर में गोली लगी.

जिला अस्पताल में भर्ती, खतरे से बाहर

घायल कल्ली को मेडिकल जांच के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों के मुताबिक, उसकी हालत खतरे से बाहर है. पुलिस ने उसके साथी अजय गुर्जर को भी मौके से गिरफ्तार किया है. बाकी आरोपी भागने में सफल रहे.

पुलिस के अनुसार, कल्ली के पास से एक पिस्तौल और एक अन्य हथियार बरामद हुआ है. वहीं, अजय के पास से 12 बोर की बंदूक और 50 जिंदा कारतूस मिले हैं.

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मुरैना, ग्वालियर और श्योपुर में करीब 20 मामले

एसपी ने बताया कि कल्ली गुर्जर मुरैना जिले के देवगढ़ थाना इलाके के बरबसीन गांव का रहने वाला है. यह गांव चंबल नदी के पास स्थित है और जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर है.

पुलिस के मुताबिक, कल्ली पर मुरैना, ग्वालियर और श्योपुर जिलों में हत्या, हत्या के प्रयास, लूट और डकैती समेत करीब 20 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं. वह राजस्थान पुलिस को भी वांछित था. वारदात के बाद वह अक्सर पड़ोसी राजस्थान के धौलपुर जिले में भाग जाता था. उसकी गिरफ्तारी पर 80 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था.

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कल्ली सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड कर अपने विरोधियों को धमकी देने के लिए भी चर्चा में रहा है. करीब 20 दिन पहले उसका एक वीडियो सामने आया था. इसमें वह मुरैना के महेश्वर मंदिर के सामने खड़ा होकर अपने विरोधी करुआ गुर्जर को चुनौती देता दिखाई दिया था.

इससे पहले करुआ ने भी एक वीडियो में कल्ली और उसके परिवार के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था. इसके जवाब में कल्ली ने अपना वीडियो पोस्ट किया था.

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करीब तीन महीने पहले कल्ली और उसके साथियों पर ग्वालियर में आगरा-मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक कंटेनर ट्रक चालक से रंगदारी मांगने का आरोप लगा था. बताया गया कि आरोपी बिना रजिस्ट्रेशन नंबर वाली सफेद बोलेरो से पहुंचे थे.

आरोप है कि चालक ने पैसे देने से इनकार किया तो बदमाशों ने फायरिंग कर दी. इस दौरान कंटेनर ट्रक के सभी 12 टायर फट गए थे. पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर गिरोह के अन्य सदस्यों और उनके खिलाफ दर्ज मामलों के संबंध में जानकारी जुटा रही है.

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