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UPSC ने घोषित किए सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2026 के नतीजे... सफल अभ्यर्थियों का इंटरव्यू राउंड जल्द, जानिए कैसे चेक करें रिजल्ट

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है. मुख्य परीक्षा 21 से 30 अगस्त के बीच आयोजित की गई थी. इसमें सफल उम्मीदवार अब पर्सनैलिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू में शामिल होंगे.

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UPSC ने सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2026 का रिजल्ट घोषित कर दिया है (Photo: PTI)
UPSC ने सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2026 का रिजल्ट घोषित कर दिया है (Photo: PTI)

संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने गुरुवार को सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है. जो उम्मीदवार इस परीक्षा में पास हुए हैं, वे अब पर्सनैलिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर गए हैं. इंटरव्यू की तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा. ये इंटरव्यू नई दिल्ली में शाहजहां रोड स्थित धौलपुर हाउस में आयोग के दफ्तर में होंगे. उम्मीदवारों को ओरिजिनल सर्टिफिकेट तैयार रखने होंगे.

आयोग ने बताया कि मुख्य परीक्षा 21 अगस्त से 30 अगस्त तक आयोजित की गई थी. सिविल सेवा परीक्षा हर साल तीन चरणों में होती है. पहला चरण प्रारंभिक परीक्षा है, दूसरा मुख्य परीक्षा और तीसरा इंटरव्यू. इसी परीक्षा के जरिए भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस, भारतीय विदेश सेवा यानी आईएफएस, भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस और दूसरी कई सेवाओं के लिए अफसर चुने जाते हैं.

इंटरव्यू के समय उम्मीदवारों को अपने असली दस्तावेज दिखाने होंगे. इनमें उम्र, पढ़ाई, जाति या समुदाय, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस और दिव्यांगता से जुड़े सर्टिफिकेट शामिल हैं. इसके साथ टीए फॉर्म जैसे बाकी जरूरी कागज भी साथ लाने होंगे. आयोग ने कहा है कि सभी दस्तावेज वेरिफिकेशन के लिए पहले से तैयार रखें.

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एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूबीडी और पूर्व सैनिक कोटे में आरक्षण या छूट चाहने वाले उम्मीदवारों के लिए एक खास शर्त है. उनके सर्टिफिकेट 27 फरवरी 2026 तक जारी हुए होने चाहिए. यही प्रारंभिक परीक्षा के आवेदन की आखिरी तारीख थी.

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ई-समन लेटर upsc.gov.in और upsconline.nic.in पर समय आने पर उपलब्ध कराए जाएंगे. कोई कागज वाला समन नहीं भेजा जाएगा. अगर किसी को ई-समन डाउनलोड करने में दिक्कत हो, तो वह तुरंत आयोग से संपर्क करे. इसके लिए फोन नंबर 011-40303444 और 24041001 पर कॉल करें, ईमेल csm-upsc@nic.in पर भेजें या चिट्ठी लिखें.

आयोग के मुताबिक इंटरव्यू की तारीख और समय बदलने की किसी मांग पर आमतौर पर विचार नहीं किया जाएगा. उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे नए अपडेट के लिए वेबसाइट देखते रहें. फाइनल रिजल्ट इंटरव्यू के बाद आएगा. उसके 15 दिन के भीतर सभी उम्मीदवारों की मार्कशीट वेबसाइट पर डाली जाएंगी और ये 30 दिन तक उपलब्ध रहेंगी.

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