एल मुरुगन की खाली सीट पर BJP का चौंकाने वाला दांव? MP से बाहर के नेता को उतारने की चर्चा, 12 नवंबर को वोटिंग

मध्य प्रदेश में राज्यसभा की खाली सीट पर 12 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए BJP में उम्मीदवार के नाम को लेकर मंथन जारी है. पार्टी सूत्रों के मुताबिक, BJP राज्य से बाहर के किसी नेता को भी मैदान में उतार सकती है. सोमवार को हुई राज्य कोर कमिटी की बैठक में संभावित उम्मीदवारों पर चर्चा हुई और केंद्रीय नेतृत्व को नामों का पैनल भेजने पर सहमति बनी.

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यह सीट केंद्रीय मंत्री एल. मुरुगन के इस्तीफे के बाद खाली हुई है. एक न्यूज एजेंसी ने पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के हवाले से बताया, आंध्र प्रदेश के लिए BJP की सह-प्रभारी और तमिलनाडु BJP की पूर्व विधायक वनथी श्रीनिवासन भी संभावित उम्मीदवारों में शामिल हैं. हालांकि, पार्टी ने अभी तक किसी नाम की आधिकारिक घोषणा नहीं की है.

कोर कमिटी की बैठक में उम्मीदवारों पर चर्चा

सोमवार को हुई बैठक में राज्यसभा उपचुनाव के संभावित उम्मीदवारों के नामों पर विचार किया गया. सूत्रों के अनुसार, बैठक में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और आंध्र प्रदेश के प्रभारी अरविंद सिंह भदौरिया व्यक्तिगत रूप से मौजूद नहीं थे. बताया गया कि भदौरिया कुछ मिनटों के लिए बैठक में शामिल हुए. उन्होंने भरोसा दिलाया कि वे मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रदेश BJP अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और संगठन सचिव के फैसले को स्वीकार करेंगे. बैठक के बाद संभावित नामों का पैनल केंद्रीय नेतृत्व को भेजने पर सहमति बनी. अब अंतिम फैसला पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व करेगा.

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मुरुगन के इस्तीफे से खाली हुई सीट

केंद्रीय मंत्री एल. मुरुगन को अप्रैल 2024 में मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए चुना गया था. उनका कार्यकाल अप्रैल 2030 तक था, लेकिन इस्तीफे के बाद सीट खाली हो गई. इसी सीट पर 12 नवंबर को उपचुनाव होना है. नामांकन प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो चुकी है.

229 विधायकों के वोटों पर निर्भर करेगा चुनाव

राज्यसभा उपचुनाव का गणित 229 विधायकों के वोटों पर निर्भर करेगा. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अदालत के एक फैसले के बाद कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा इस चुनाव में हिस्सा नहीं ले पाएंगे. मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल 230 सीटें हैं.

इस बीच बीना से विधायक निर्मला सप्रे की भूमिका पर भी नजर है. वे खुद को कांग्रेस का विधायक बताती हैं, लेकिन उन्हें BJP के कार्यक्रमों में भी देखा गया है. दल-बदल कानून से जुड़ा मामला लंबित होने के कारण उनके मतदान की स्थिति साफ नहीं है.

मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 11 सीटें

मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कुल 11 सीटें हैं. एल. मुरुगन के इस्तीफे से पहले BJP के पास सात और कांग्रेस के पास तीन सीटें थीं, जबकि एक सीट खाली है. अब उपचुनाव में उम्मीदवार के चयन के साथ-साथ विधायकों की वास्तविक संख्या और मतदान की स्थिति भी अहम होगी. BJP किसे उम्मीदवार बनाती है, इस पर अंतिम निर्णय केंद्रीय नेतृत्व की घोषणा के बाद ही साफ होगा.

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