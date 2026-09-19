Hairbrush Change Signs: बालों का झड़ना बढ़ा रहा है आपका पुराना हेयरब्रश? इन 5 संकेतों को न करें नजरअंदाज, देखते ही खरीदें नया!

When You Should Replace Hairbrush: बालों के झड़ने की समस्या अब आम हो गई है, अब सिर्फ बड़ी उम्र के लोग ही नहीं बल्कि कम उम्र के लोग भी हेयरफॉल से परेशान रहते हैं. मगर जब बात बालों की देखभाल की बात आती है तो हम अक्सर शैंपू, कंडीशनर, हेयर सीरम और हेयर ऑयल पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन जिस चीज से रोज बाल सुलझाते हैं, उसे सालों-साल इस्तेमाल करते रहते हैं. कंघी और हेयरब्रश का इस्तेमाल हम रोजाना करते हैं, आमतौर पर घरों में अक्सर एक ही हेयरब्रश लंबे समय तक चलता रहता है.

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ब्रश में बाल फंसते हैं, तेल और धूल जमा होती है और कई बार इसे बिना साफ किए ही दोबारा इस्तेमाल कर लिया जाता है. अगर बालों में बार-बार उलझन हो रही है, ब्रश करते समय ज्यादा बाल टूट रहे हैं या स्कैल्प पर खिंचाव महसूस होता है, तो इसमें गलती सिर्फ शैंपू या हेयर प्रोडक्ट की नहीं होती, बल्कि इसमें आपका पुराना हेयरब्रश भी जिम्मेदार हो सकता है.

इसलिए ठीक समय पर कंघी और हेयरब्रश को बदल लेना चाहिए. आमतौर पर कंघी तो टूट जाती है, तो लोग फेंक देते हैं. मगर हेयरब्रश को लोग सालों साल इस्तेमाल करते हैं. मगर इन 5 संकेतों से आप आसानी से समझ सकते हैं कि अब ब्रश बदलने का समय आ गया है.

ब्रश के ब्रिसल्स टूटने या निकलने लगे हैं

हेयरब्रश के ब्रिसल्स यानी उसके दांत या रेशे अगर टूटने, मुड़ने या निकलने लगे हैं तो इसे बदल देना चाहिए. खराब ब्रिसल्स बालों में आसानी से ग्लाइड नहीं करते और बालों को खींच सकते हैं. लंबे या घने बालों में टूटा हुआ ब्रश बार-बार बालों में अटक सकता है. अगर आपको एक ही जगह पर बार-बार ब्रश चलाना पड़ रहा है या बाल सुलझाने में पहले से ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है, तो समझ लीजिए कि नया ब्रश लेने का समय है.

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बाल सुलझाने के बजाय ज्यादा खींचने लगा है

एक अच्छा हेयरब्रश बालों को धीरे-धीरे सुलझाने में मदद करता है. लेकिन अगर ब्रश करते समय बाल लगातार खिंच रहे हैं, दर्द हो रहा है या ब्रश बालों में फंस जाता है, तो इसके ब्रिसल्स या उनकी पकड़ खराब हो सकती है. गीले बालों पर ब्रश करने की आदत भी बालों को ज्यादा खींच सकती है. इसलिए ब्रश की हालत के साथ-साथ बालों को सुलझाने का तरीका भी ध्यान में रखें.

तेल, धूल और हेयर प्रोडक्ट की परत जम गई है

भारतीय घरों में बालों में तेल लगाने की आदत आम है और हर उम्र का शख्स यह करता है. हालांकि सिर्फ तेल ही नहीं बल्कि बदलते समय के साथ अब लोग बालों पर सीरम, हेयर क्रीम, जेल या ड्राई शैंपू जैसी चीजों के इस्तेमाल से भी ब्रश पर धीरे-धीरे गंदगी जमा हो सकती है. ब्रश में फंसे बालों को निकालने के साथ इसे नियमित रूप से साफ करना जरूरी है. अगर ब्रश पर चिपचिपी परत जम गई है और साफ करने के बाद भी वह नहीं निकल रही, तो नया ब्रश लेना बेहतर है.

ब्रश की सफाई ठीक से नहीं हो पा रही

सिर्फ ब्रश में फंसे बाल निकाल देना उसकी पूरी सफाई नहीं है. इस्तेमाल के दौरान इसमें तेल, पसीना, धूल और स्किन की परतें भी जमा हो सकती हैं. ब्रश के प्रकार के हिसाब से उसे हल्के साबुन या शैंपू और पानी से साफ किया जा सकता है. लेकिन हर ब्रश को लंबे समय तक पानी में भिगोना सही नहीं होता. लकड़ी या खास तरह के कुशन वाले ब्रश को साफ करते समय ज्यादा सावधानी की जरूरत होती है. अगर ब्रश से बदबू आने लगी है, उस पर फफूंद दिखाई दे रही है या सफाई के दौरान उसका हिस्सा टूटने लगा है, तो उसे बदल देना चाहिए.

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ब्रश का कुशन या बेस टूट गया है

अगर आप पैडेड या कुशन वाले हेयरब्रश का इस्तेमाल करते हैं तो सिर्फ ऊपर के ब्रिसल्स ही नहीं, नीचे का बेस भी जरूर देखें. कुशन में दरार, कट, उखड़ा हुआ हिस्सा या बाल बनाते समय किसी हस्से के टूटने से बाल फंस रहे तो भी ब्रश को तुरंत बदल देना. मगर ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हल्का-सा ही तो टूटा है, इसे फेंकने की जरूरत नहीं है. जबकि ब्रश में हल्का क्रैक भी आपको बालों के टूटने की वजह बन सकता है.

कितने समय में नया हेयरब्रश लेना चाहिए?

हेयरब्रश को हर 6 महीने या हर साल बदलना जरूरी है, ऐसा कोई तय नियम नहीं है. इसकी उम्र ब्रश की क्वालिटी, इस्तेमाल की मात्रा, बालों की लंबाई और घनापन और उसकी देखभाल पर भी डिपेंड करता है.

अगर ब्रश अच्छी हालत में है, नियमित रूप से साफ किया जाता है और उसके ब्रिसल्स या बेस में कोई नुकसान नहीं है, तो वह लंबे समय तक चल सकता है. हालांकि सस्ते और कमजोर ब्रश जल्दी खराब हो जाते हैं.

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