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'अमित शाह को हुई फूड पॉइजनिंग... अब पूरी तरह स्वस्थ हैं', बोले प्रह्लाद जोशी

केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने जानकारी दी कि अमित शाह 'फूड पॉइजनिंग' का शिकार हो गए थे. अब उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है. जोशी ने बताया कि फूड पॉइजनिंग के कारण उल्टी होने से उन्हें थोड़ी कमजोरी आ गई थी.

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अमित शाह का बेलगावी जिले का दौरा रद्द कर दिया गया. (File Photo-PTI)
अमित शाह का बेलगावी जिले का दौरा रद्द कर दिया गया. (File Photo-PTI)

कर्नाटक दौरे पर गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 'फूड पॉइजनिंग' का शिकार हो गए, हालांकि अब उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है. यह जानकारी वरिष्ठ बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने दी.

प्रह्लाद जोशी ने बताया कि फूड पॉइजनिंग के कारण उल्टी होने से उन्हें थोड़ी कमजोरी आ गई थी, लेकिन अब वे परफेक्ट हैं.

बता दें, अमित शाह को हुबली के गब्बूर में KLE जगद्गुरु गंगाधर महास्वामीगलु मूरुसाविरमठ मेडिकल कॉलेज की नई एकेडमिक बिल्डिंग और 1,200 बेड वाले KLE हॉस्पिटल और मेडिकल रिसर्च सेंटर का उद्घाटन करना था, लेकिन वे दिन में हुए इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए. हालांकि, स्थानीय नेताओं ने बताया कि दिल्ली के लिए एयरपोर्ट जाने से पहले शाम को उन्होंने कैंपस का दौरा किया.

अमित शाह का बेलगावी जिले का दौरा रद्द कर दिया गया, जहां उन्हें चिक्कोडी तालुक के एक्सांबा में श्री बीरेश्वर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी की नई हेडक्वार्टर बिल्डिंग का उद्घाटन करना था.

जोशी ने एक्सांबा में कहा, 'शाह को यहां आना था. फूड पॉइज़निंग की वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई थी. अन्नासाहेब जोले (पूर्व बीजेपी सांसद) ने मुझे और शेट्टार (बेलगावी सांसद जगदीश शेट्टार) को कार्यक्रम के लिए बुलाया था, हमें उनके साथ आना था, लेकिन अब सिर्फ हम ही आए हैं.

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DUSU चुनाव के नतीजों पर बोले अमित शाह

इस बीच अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय केवल एक यूनिवर्सिटी नहीं, यहां देश के हर कोने से विद्यार्थी पढ़ने आते हैं. यहां का जनादेश पूरे भारत के युवाओं के मन का प्रतिबिंब होता है. आज ABVP को मिली शानदार जीत उन राष्ट्र विरोधी ताकतों के लिए स्पष्ट संदेश है, जो युवा शक्ति को राष्ट्रविरोधी एजेंडे की प्रयोगशाला बनाना चाहते हैं.

उन्होंने कहा कि देश का युवा आज राष्ट्र प्रथम की विचारधारा के साथ मजबूती से खड़ा है और यही इस जनादेश का सबसे बड़ा संदेश है.

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