Onion Peels For Plants: कचरा समझकर न फेंकें प्याज के छिलके! पानी में मिलाकर सिर्फ 2 दिन में पौधों के लिए बनाएं 'देसी टॉनिक', फूलों से भरेंगे गमले

Onion Peels For Plants: रसोई में रोज इस्तेमाल होने वाली प्याज सब्जी का स्वाद तो बढ़ाता ही है, लेकिन ये बालों को भी हेल्दी बनाती है. ये तो सभी जानते हैं कि प्याज और प्याज के छिलके बालों को लंबा और घना बनाने के लिए खूब इस्तेमाल किए जाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्याद के छिलके आपके गार्डन के भी काम आ सकते हैं?



ज्यादातर लोग प्याज छीलने के बाद उसके छिलकों को कूड़े में फेंक देते हैं. अगर घर में पौधे हैं, तो अगली बार ऐसा करने से पहले इन्हें संभालकर रख लें. इनसे घर पर ही आसान तरीके से लिक्विड फर्टिलाइजर तैयार किया जा सकता है. गार्डनिंग एक्सपर्ट ने प्याज के छिलकों को पौधों के लिए इस्तेमाल करने का एक आसान तरीका बताया है. खास बात ये है कि इसके लिए आपको बाजार से कोई महंगी खाद खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी. चलिए जानते हैं कैसे आप प्याज के छिलकों से लिक्विड फर्टिलाइजर बना सकते हैं, जो पौधे के लिए किसी देसी टॉनिक जैसे काम करेगी.



प्याज के छिलकों से कैसे बनाएं लिक्विड फर्टिलाइजर?

इसके लिए आपको सिर्फ सूखे प्याज के छिलके और पानी चाहिए. सबसे पहले करीब दो मुट्ठी सूखे प्याज के छिलके ले लें. लाल या सफेद, किसी भी प्याज के छिलके इस्तेमाल किए जा सकते हैं.

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अब इन छिलकों को कांच या प्लास्टिक के किसी साफ कंटेनर में डालें और उसमें करीब एक लीटर पानी भर दें. इसे अच्छी तरह मिलाने के बाद कंटेनर को ऐसी जगह रख दें, जहां सीधे धूप न पड़ती हो.

गर्मी में इस मिश्रण को करीब 2 दिन यानी 48 घंटे तक रखा जा सकता है. वहीं, ठंड के मौसम में इसे करीब 4 दिन तक पानी में रहने दें. इस दौरान पानी का रंग हल्का लाल या गुलाबी हो सकता है और प्याज जैसी गंध भी आ सकती है. ये बिल्कुल नॉर्मल है. जब 2 दिन पूरे हो जाएं, तो उसके बाद पानी को छान लें. अब जो लिक्विड मिलेगा, उसे पौधों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है.

पौधों की मिट्टी में ऐसे डालें

प्याज के छिलकों से तैयार लिक्विड को सीधे पौधे की मिट्टी में डालने की बजाय पहले पानी मिलाना सही रहता है. इसके लिए बराबर मात्रा में साफ पानी मिलाएं. यानी एक कप प्याज के छिलकों वाला लिक्विड लें और उसमें एक कप पानी मिला दें.

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इस तैयार मिश्रण को पौधे की जड़ों के आसपास मिट्टी में डाल सकते हैं. ध्यान रखें कि इसे जरूरत से ज्यादा मात्रा में डालने की बजाय एक लिमिट में ही इस्तेमाल करें.

पत्तियों पर भी कर सकते हैं स्प्रे

अगर आप इसे पत्तियों और टहनियों पर स्प्रे करना चाहते हैं, तो मिश्रण को और हल्का रखें. इसके लिए एक हिस्सा तैयार लिक्विड में तीन हिस्से पानी मिलाएं.

अब इसे स्प्रे बोतल में भरकर पौधे की पत्तियों और टहनियों पर हल्का स्प्रे किया जा सकता है. पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहले पौधे के किसी छोटे हिस्से पर थोड़ी मात्रा में लगाकर देखना बेहतर रहेगा.

सूखे प्याज के छिलके भी हैं काम के

प्याज के छिलकों को सिर्फ लिक्विड फर्टिलाइजर बनाने के लिए ही इस्तेमाल नहीं करना है. सूखे छिलके पौधों की मल्चिंग (पौधे की मिट्टी के ऊपर सूखे पत्तों, घास, लकड़ी के टुकड़ों, नारियाल के छिलकों जैसी चीजों की लेयर बिछाना) में भी काम आ सकते हैं.

खासकर गर्मियों में इन्हें कोकोनट हस्क यानी नारियल के सूखे रेशों के साथ मिलाकर पौधे की मिट्टी के ऊपर बिछाया जा सकता है. इससे ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स धीरे-धीरे मिट्टी में मिलती रहती है.

अगली बार प्याज छीलें तो छिलके फेंकने से पहले सोचें

प्याज के छिलकों को कचरा समझकर फेंकने की बजाय आप उन्हें अपने गार्डन में दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं. हालांकि, किसी भी घरेलू खाद या फर्टिलाइजर की तरह इसे भी सीमित मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए. पौधे की जरूरत, मिट्टी और मौसम के हिसाब से देखभाल करने पर ही बेहतर नतीजे मिलते हैं.

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