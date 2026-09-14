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Homemade Vitamin C Serum: क्या आप भी फेंक देते हैं नींबू के छिलके? ग्लिसरीन डालकर बनाएं विटामिन सी सीरम, दाग-धब्बे और झुर्रियां रहेंगी दूर

Homemade Vitamin C Serum: अगर आप भी विटामिन सी सीरम के लिए हजारों रुपये खर्च करते हैं तो रुक जाएं. यहां हम आपको घर में पड़े नींबू से शुद्ध और नेचुरल विटामिन सी सीरम बनाने का तरीका बता रहे हैं.

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घर पर बनाएं विटामिन सी सीरम (Photo: ITG)
घर पर बनाएं विटामिन सी सीरम (Photo: ITG)

नींबू का रस इस्तेमाल करने के बाद अक्सर हम उसके छिलकों को बेकार समझकर कूड़ेदान में फेंक देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि नींबू के रस से ज्यादा विटामिन C और एंटी-ऑक्सीडेंट्स उसके छिलकों में मौजूद होते हैं. बाजार में मिलने वाले महंगे विटामिन C सीरम कुछ ही दिनों में ऑक्सिडाइज होकर खराब हो जाते हैं और उनमें केमिकल्स भी होते हैं. अगर आप बिना किसी साइड इफेक्ट के चेहरे के काले धब्बे, झाइयां और डलनेस हटाकर सितारों जैसी चमक पाना चाहते हैं, तो नींबू के छिलकों से घर पर ही 100% नेचुरल विटामिन C सीरम बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं.

सामग्री:

ताजे नींबू के छिलके - 2 से 3 नींबू के (कद्दूकस या छोटे टुकड़ों में कटे हुए)

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गुलाब जल - 4 बड़े चम्मच

एलोवेरा जेल - 2 बड़े चम्मच (ताजा या बाजार का)

एक्स्ट्रा वर्जिन नारियल तेल या बादाम तेल - 1/2 छोटा चम्मच

विटामिन E कैप्सूल- 1

ग्लिसरीन - 1 छोटा चम्मच

स्टेप-बाय-स्टेप गाइड:

नीम्बू को अच्छी तरह धोकर छील लें. ध्यान रखें कि छिलके का सिर्फ पीला/हरा हिस्सा ही लें और अंदर का सफेद हिस्सा जितना हो सके कम रखें.

एक कांच के बर्तन में नींबू के छिलके और 4 बड़े चम्मच गुलाब जल डालें. अब एक भगोने में पानी गरम करें और उसके ऊपर यह कांच का बर्तन रखकर धीमी आंच पर 8-10 मिनट तक स्टीम दें ताकि छिलकों का सारा अर्क और विटामिन C गुलाब जल में आ जाए.

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बर्तन को आंच से उतारकर ठंडा होने दें. अब एक महीन सूती कपड़े या छलनी से छानकर नींबू का अर्क अलग कर लें.

इस तैयार अर्क में 2 बड़े चम्मच एलोवेरा जेल, 1/2 छोटा चम्मच बादाम का तेल, 1 छोटा चम्मच ग्लिसरीन और 1 विटामिन E कैप्सूल का तेल मिलाएं.

एक चम्मच या बीटर की मदद से 2 मिनट तक अच्छे से फेंटें जब तक यह एक स्मूद सीरम न बन जाए.

इस सीरम को किसी साफ ड्रॉप वाली कांच की डार्क बोतल में भरकर रखें. इसे आप फ्रिज में रखकर 10-12 दिनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं.

रोज रात को चेहरा अच्छे से धोकर सुखा लें. 3-4 बूंद सीरम चेहरे और गर्दन पर लगाकर हल्के हाथों से डैब करते हुए मसाज करें और रातभर लगा रहने दें.

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