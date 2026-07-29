Chawal ke Fara Recipe: लंच में 1 कप चना दाल पीसकर बनाएं चावल के फरे, स्वाद में लाजवाब, बनाने में बहुत आसान

Chawal ke Fara Recipe: रोजाना दाल-चावल और रोटी सब्जी खाकर अगर आप भी बोर हो जाते हैं और कुछ नया और टेस्टी खाने की क्रेविंग हो तो आप उत्तर भारत की पारंपरिक और बेहद स्वादिष्ट डिश चावल के फरे जरूर ट्राई करें. यूपी-बिहार की भाषा ही नहीं बल्कि वहां का खाना भी काफी मजेदार होता है, जो लोगों को अपनी तरफ खींचता है. चावल के फरे भी उन्हीं में से एक हैं, जिसे खाने के बाद लोग इसके दीवाने हो जाते हैं और बार-बार इसे खाने की डिमांड करते हैं.

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उत्तर प्रदेश और बिहार में बनने वाला यह पारंपरिक फरे स्वाद के साथ-साथ सेहत के लिए भी अच्छा माना जाता है. इसे डीप फ्राई करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए यह समोसे, कचौड़ी और पकौड़ों के मुकाबले में हल्का और हेल्दी ऑप्शन है.

चावल के फरे बाहर से मुलायम और अंदर से मसालेदार दाल की स्टफिंग से भरे होते हैं. इन्हें स्टीम करके बनाया जाता है, जिससे इनमें तेल बहुत कम लगता है. चाहें सुबह का नाश्ता हो, बच्चों का टिफिन, शाम की हल्की भूख या मेहमानों के लिए कुछ अलग परोसना हो, चावल के फरे हर मौके पर पसंद किए जाते हैं.

अगर आपने कभी यह डिश घर पर नहीं बनाई है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं. सही सामग्री और आसान स्टेप्स की मदद से आप पहली बार में ही टेस्टी और परफेक्ट फरे बना सकते हैं.

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चावल के फरे बनाने के लिए सामग्री

आटे के लिए

2 कप चावल का आटा

2½ कप पानी

1 छोटा चम्मच नमक

1 छोटा चम्मच घी या तेल

स्टफिंग के लिए

1 कप चना दाल (4-5 घंटे भिगोई हुई)

2-3 हरी मिर्च

1 इंच अदरक

4-5 लहसुन की कलियां (अगर आप चाहें)

1 छोटा चम्मच जीरा

1 छोटा चम्मच सौंफ

½ छोटा चम्मच हल्दी

1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर

½ छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

स्वादानुसार नमक

2 बड़े चम्मच बारीक कटा हरा धनिया

चावल के फरे बनाने का तरीका

सबसे पहले तो भीगी हुई चना दाल का पानी निकाल लें. दाल को हरी मिर्च, अदरक और लहसुन के साथ दरदरा पीस लें. अब इसमें जीरा, सौंफ, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, नमक और हरा धनिया मिलाकर अच्छी तरह मिक्स कर लें. एक पैन में पानी, नमक और घी डालकर उबाल लें. उबाल आने पर गैस धीमी करें और चावल का आटा डालकर अच्छी तरह चलाएं. दो से तीन मिनट ढककर रखें. हल्का ठंडा होने पर हाथों से मुलायम आटा गूंध लें. आटे की छोटी-छोटी लोइयां बनाएं और फिर इन्हें हल्का बेलें या हाथ से फैलाएं. बीच में दाल की स्टफिंग रखें और किनारों को मोड़कर अच्छी तरह बंद कर दें. स्टीमर या इडली कुकर में पानी गर्म करें. तैयार फरों को 15 से 20 मिनट तक स्टीम करें. जब फरे पक जाएं तो उन्हें थोड़ा ठंडा होने दें. अगर आप चाहे तो ऊपर से राई-कढ़ी पत्ता का तड़का लगा सकते हैं, लेकिन देसी स्टाइल फरे लोग बिना तड़के के ही खा सकते हैं.

इस तरह से परोसें चावल के फरे

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गरमा-गरम चावल के फरे कुछ लोग ऐसे ही खा लेते हैं, लेकिन अगर आप इसके साथ में हरी धनिया की चटनी, लहसुन की चटनी, टमाटर की चटनी या दही खाएंगे तो इसका स्वाद कई गुना बढ़ जाएगा. इसके अलावा ऊपर से थोड़ा घी डालने पर इसका स्वाद और भी लाजवाब लगता है, आप चाहे तो चावल के फरे किसी भी ग्रेवी वाली सब्जी के साथ भी खा सकते हैं.

परफेक्ट फरे बनाने के टिप्स

चावल का आटा हमेशा गर्म पानी से गूंधें, इससे आटा मुलायम बनेगा.

दाल को बहुत बारीक न पीसें, हल्की दरदरी स्टफिंग ज्यादा स्वादिष्ट लगती है.

फरे को अच्छी तरह बंद करें, ताकि स्टीम करते समय स्टफिंग बाहर न निकले.

स्टीम करने के बाद 5 मिनट ठंडा होने दें, फिर निकालें. इससे फरे टूटेंगे नहीं.

बचे हुए फरों को अगले दिन हल्का तड़का लगाकर भी खाया जा सकता है.

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