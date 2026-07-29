Chawal ke Fara Recipe: लंच में 1 कप चना दाल पीसकर बनाएं चावल के फरे, स्वाद में लाजवाब, बनाने में बहुत आसान

Chawal ke Fara Recipe: रोजाना दाल-चावल और रोटी सब्जी खाकर अगर आप भी बोर हो जाते हैं और कुछ नया और टेस्टी खाने की क्रेविंग हो तो आप उत्तर भारत की पारंपरिक और बेहद स्वादिष्ट डिश चावल के फरे जरूर ट्राई करें. यूपी-बिहार की भाषा ही नहीं बल्कि वहां का खाना भी काफी मजेदार होता है, जो लोगों को अपनी तरफ खींचता है. चावल के फरे भी उन्हीं में से एक हैं, जिसे खाने के बाद लोग इसके दीवाने हो जाते हैं और बार-बार इसे खाने की डिमांड करते हैं.
उत्तर प्रदेश और बिहार में बनने वाला यह पारंपरिक फरे स्वाद के साथ-साथ सेहत के लिए भी अच्छा माना जाता है. इसे डीप फ्राई करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए यह समोसे, कचौड़ी और पकौड़ों के मुकाबले में हल्का और हेल्दी ऑप्शन है.
चावल के फरे बाहर से मुलायम और अंदर से मसालेदार दाल की स्टफिंग से भरे होते हैं. इन्हें स्टीम करके बनाया जाता है, जिससे इनमें तेल बहुत कम लगता है. चाहें सुबह का नाश्ता हो, बच्चों का टिफिन, शाम की हल्की भूख या मेहमानों के लिए कुछ अलग परोसना हो, चावल के फरे हर मौके पर पसंद किए जाते हैं.
अगर आपने कभी यह डिश घर पर नहीं बनाई है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं. सही सामग्री और आसान स्टेप्स की मदद से आप पहली बार में ही टेस्टी और परफेक्ट फरे बना सकते हैं.
चावल के फरे बनाने के लिए सामग्री
आटे के लिए
स्टफिंग के लिए
चावल के फरे बनाने का तरीका
इस तरह से परोसें चावल के फरे
गरमा-गरम चावल के फरे कुछ लोग ऐसे ही खा लेते हैं, लेकिन अगर आप इसके साथ में हरी धनिया की चटनी, लहसुन की चटनी, टमाटर की चटनी या दही खाएंगे तो इसका स्वाद कई गुना बढ़ जाएगा. इसके अलावा ऊपर से थोड़ा घी डालने पर इसका स्वाद और भी लाजवाब लगता है, आप चाहे तो चावल के फरे किसी भी ग्रेवी वाली सब्जी के साथ भी खा सकते हैं.
परफेक्ट फरे बनाने के टिप्स