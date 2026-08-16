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यूपी के गर्ल्स स्कूल में खाना खाने के बाद 7 छात्राएं बीमार, जांच के लिए कमेटी गठित

बदायूं के आवासीय बालिका स्कूल में खाना खाने के बाद 7 छात्राएं बीमार हो गई. छात्राओं को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है. हालांकि, इनमें से पांच छात्रों के परिवार वाले उन्हें घर लेकर चले गए हैं और कहा है कि किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाएंगे.  

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खाना खाने के बाद बीमार पड़ा छात्राएं.
खाना खाने के बाद बीमार पड़ा छात्राएं.

बदायूं के समरेर स्थित जय प्रकाश नारायण सर्वोदय आवासीय बालिका विद्यालय में खाना खाने के बाद अचानक सात छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई. सभी बीमार छात्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया. इलाज के बाद कुछ छात्रों को उनके परिवार वाले यह कहकर लेकर चले गए कि वे उन्हें किसी निजी अस्पताल में भर्ती कराएंगे. हालांकि, कुछ छात्राओं के स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया. 

क्या बोले डॉक्टर? 

डॉक्टरों के अनुसार, पहले ये मामला गर्मी की वजह से बच्चों की तबीयत बिगड़ने का लग रहा था. हालांकि, खाने में भी कोई दिक्कत हो सकती है, यह जांच का विषय है. इस पूरे मामले में विद्यालय की प्रधानाचार्य ने दावा किया कि गर्मी की वजह से केवल तीन छात्राओं की तबीयत बिगड़ी थी. हालांकि, अस्पताल के रजिस्टर में सात बच्चों के भर्ती होने की एंट्री दर्ज है. 

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खाना खाने के बाद बिगड़ी तबीयत 

जानकारी के मुताबिक, समरेर स्थित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय आवासीय बालिका विद्यालय में दोपहर के खाने के बाद छात्राओं की तबीयत बिगड़ने से अफरा-तफरी मच गई. आनन-फानन में सात छात्राओं को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार शुरू किया गया. 

पुलिस ने दी जानकारी 

पुलिस ने बताया कि छात्राओं को शनिवार देर रात करीब 12:30 बजे समरेर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर (CHC) में भर्ती कराया गया. प्राथमिक इलाज के बाद, पांच छात्राओं के परिजन उन्हें घर ले गए और कहा कि वे किसी प्राइवेट अस्पताल में आगे का इलाज कराएंगे. CHC समरेर के मेडिकल ऑफिसर लिकिमा राम ने कहा कि शुरुआती तौर पर ऐसा लगता है कि छात्राएं गर्मी की वजह से बीमार पड़ीं. उन्होंने कहा कि प्रशासन खाने के सैंपल लेगा और जांच से साफ हो जाएगा कि क्या खाना खराब था. 

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जांच के आदेश

जिला मजिस्ट्रेट (DM) अवनीश कुमार राय ने कहा कि मामले की जांच के लिए सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट और तहसीलदार की एक कमेटी बनाई गई है और आज शाम तक जांच रिपोर्ट आने की उम्मीद है. DM ने कहा कि पूरी घटना की जांच चल रही है और दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी. 

स्कूल प्रशासन पर खड़े हुए सवाल

घटना के बाद स्कूल प्रशासन के बयान पर भी सवाल उठ रहे हैं. प्रधानाचार्य ने केवल तीन छात्राओं की तबीयत बिगड़ने की बात कही है जबकि अस्पताल के रजिस्टर में सात छात्राओं के भर्ती होने की एंट्री दर्ज मिली है. 

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