Banana Peel Uses: केला खाकर फेंक देते हो छिलका? अब नहीं करोगे भूल, दाग-धब्बे और झुर्रियां होंगी साफ

Banana Peel Uses: केला स्वास्थ्य के लिए कितना फायदेमंद है, यह तो हम सभी जानते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि केला खाने के बाद जिस छिलके को आप बेकार समझकर डस्टबिन में फेंक देते हैं, वो भी आपके घर और ब्यूटी रूटीन की कई मुश्किलों को आसान बना सकता है. केले के छिलके में प्रचुर मात्रा में पोटैशियम, मैग्नीशियम, विटामिन-बी6, एंटी-ऑक्सीडेंट्स और नेचुरल ऑयल्स पाए जाते हैं. यही वजह है कि यह पौधों की खाद से लेकर चेहरे के निखार और घर की सफाई तक में कमाल का असर दिखाता है. अगली बार केला खाने के बाद उसका छिलका फेंकने के बजाय इन शानदार घरेलू हैक्स में इस्तेमाल करके देखें.

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1.मुहांसे और झुर्रियों से राहत (ब्यूटी हैक)

केले का छिलका त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद होता है. इसके अंदरूनी हिस्से को चेहरे पर सीधे रगड़ने या इसका फेस पैक बनाकर लगाने से दाग-धब्बे कम होते हैं, चेहरे पर चमक आती है और झुर्रियां भी कम होती हैं.

इसमें पोटैशियम, जिंक और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो त्वचा को नमी देते हैं और मॉइस्चराइज करने और मुहांसों की सूजन कम करने में भी मदद करते हैं.

कैसे करें इस्तेमाल: छिलके के अंदरूनी हिस्से को चेहरे और आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स पर 5-10 मिनट तक धीरे-धीरे मसाज करें. 15 मिनट बाद चेहरा ताजे पानी से धो लें. इससे स्किन टाइट होती है और ग्लो आता है. या इन छिलकों को मिक्सर में पीसकर पेस्ट बना लें और किसी भी फेस पैक के साथ मिलाकर चेहरे पर लगाएं.

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2. चमड़े के जूते और जैकेट चमकाएं

अगर आपके लेदर के जूते या बैग की चमक खो गई है तो महंगे पॉलिश की जगह केले के छिलके का इस्तेमाल करें.

कैसे करें इस्तेमाल: केले के छिलके के अंदरूनी भाग (सफेद हिस्से) को लेदर के जूतों या जैकेट पर हल्के हाथों से रगड़ें. इसके बाद किसी सूखे और मुलायम कपड़े से पोंछ लें. लेदर नए जैसा चमक उठेगा.

3. दांतों का पीलापन हटाए

केले के छिलके में मौजूद मैग्नीशियम और पोटैशियम दांतों पर जमा जिद्दी पीलापन और दाग-धब्बे हटाने में मदद करते हैं.

कैसे करें इस्तेमाल: छिलके के अंदर वाले हिस्से को रोजाना 2 मिनट के लिए अपने दांतों पर हल्के-हल्के रगड़ें और फिर ब्रश कर लें. कुछ ही दिनों में दांत साफ और चमकदार दिखने लगेंगे.4.

5. चांदी के बर्तन और ज्वेलरी की सफाई

अगर आपकी चांदी की ज्वेलरी या बर्तन काले पड़ गए हैं, तो केले का छिलका इसे तुरंत साफ कर सकता है.

कैसे करें इस्तेमाल: केले के छिलके को थोड़ा सा पानी मिलाकर मिक्सी में पीस लें और एक पेस्ट बना लें. इस पेस्ट को अपनी चांदी की चीजों पर लगाकर 10 मिनट छोड़ दें और फिर कपड़े से पोंछकर धो लें.

पौधों के लिए बेहतरीन नेचुरल फर्टिलाइजर

केले के छिलके में पोटैशियम और फास्फोरस भरपूर मात्रा में होता है जो पेड़-पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है.

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कैसे करें इस्तेमाल: छिलकों को छोटे टुकड़ों में काटकर गमले की मिट्टी में दबा दें या फिर छिलकों को 2-3 दिन पानी में भिगोकर रखें और उस पानी को पौधों की जड़ों में डालें. फूल और फल तेजी से आने लगेंगे.

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