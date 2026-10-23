How to Make Neem Gel: केमिकल वाली क्रीम को कहें बाय, घर में बनाएं शुद्ध और नेचुरल नीम जेल, दूर होंगे दाग-धब्बे और झाइयां

How to Make Neem Gel: आज के समय में गलत खानपान, प्रदूषण और धूल-मिट्टी के कारण चेहरे पर पिंपल्स, एक्ने, दाग-धब्बे और झाइयों की समस्या आम हो गई है. इनसे छुटकारा पाने के लिए लोग बाजार में मिलने वाली महंगी एंटी-एक्ने क्रीम और जेल का इस्तेमाल करते हैं जिनमें मौजूद केमिकल्स त्वचा को लंबे समय में नुकसान पहुंचा सकते हैं. अगर आप भी पूरी तरह शुद्ध और केमिकल-फ्री स्किन केयर अपनाना चाहती हैं, तो नीम के गुणों से भरपूर होममेड नीम जेल घर पर बहुत आसानी से बना सकती हैं.

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नीम में भरपूर मात्रा में एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-फंगल गुण पाए जाते हैं, जो मुंहासों पैदा करने वाले बैक्टीरिया को खत्म करते हैं और चेहरे के दाग-धब्बों व झाइयों को धीरे-धीरे दूर करके त्वचा को साफ और चमकदार बनाते हैं. आइए जानते हैं इसे बनाने की सबसे आसान विधि!

सामग्री:

1 कप ताजी नीम की पत्तियां

आधा कप शुद्ध पानी (उबालने के लिए)

3-4 बड़े चम्मच एलोवेरा जेल

1 छोटा चम्मच विटामिन-ई ऑयल या बादाम का तेल

बनाने का तरीका

ताजी नीम की पत्तियों को अच्छी तरह धोकर साफ कर लें. इन्हें मिक्सी में थोड़ा सा पानी डालकर पीस लें और फिर सूती कपड़े या छन्नी की मदद से छानकर नीम का शुद्ध रस अलग कर लें.

एक साफ कांच की कटोरी में 3 से 4 बड़े चम्मच एलोवेरा जेल लें. इसमें 2-3 चम्मच निकाला हुआ शुद्ध नीम का रस मिलाएं.

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पोषण और नेचुरल प्रिजर्वेटिव के लिए इसमें 1 छोटा चम्मच विटामिन-ई ऑयल या बादाम का तेल डालें.

सभी चीजों को चम्मच या फोर्क की मदद से तब तक अच्छी तरह फेंटें जब तक यह एकसार होकर क्रीमी और स्मूथ ग्रीन जेल न बन जाए.

इस तैयार होममेड नीम जेल को किसी एयर-टाइट कांच के डिब्बे में भरकर फ्रिज में रख लें. यह आसानी से 15 दिनों तक बिल्कुल फ्रेश रहता है.

रात को सोने से पहले चेहरे को अच्छी तरह धोकर साफ कर लें. इस जेल की थोड़ी सी मात्रा लेकर चेहरे के प्रभावित हिस्सों (पिंपल्स और दाग-धब्बों) पर लगाएं और हल्के हाथों से मसाज करें. सुबह ताजे पानी से चेहरा धो लें.

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