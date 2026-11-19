उत्तर प्रदेश पुलिस को तकनीक के लिहाज से और मजबूत बनाने के लिए तीन बड़े समझौते किए गए हैं. यूपी पुलिस ने IIT कानपुर, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन और प्रोटियन ई-गवर्न टेक्नोलॉजीज के साथ MoU (Memorandum of Understanding) साइन किए हैं.

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इन समझौतों का मकसद पुलिसिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल बढ़ाना, साइबर अपराधों की जांच को बेहतर बनाना और डिजिटल सिस्टम को सुरक्षित करना है. इसके साथ ही डिजिटल फॉरेंसिक, डेटा सुरक्षा और आधुनिक तकनीक के जरिए अपराध अनुसंधान को नई दिशा देने पर भी काम किया जाएगा.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी पुलिस के तकनीकी आधुनिकीकरण की प्रक्रिया तेज की जा रही है. पुलिस को आधुनिक तकनीक से लैस करने, अपराधों की जांच में डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल बढ़ाने और नागरिकों को बेहतर सेवाएं देने पर जोर दिया जा रहा है. डीजीपी राजीव कृष्णा ने तकनीकी आधुनिकीकरण और नवाचार को पुलिस की 10 प्राथमिकताओं में शामिल किया है.

इसी दिशा में पुलिस ने अलग-अलग तकनीकी संस्थानों और कंपनियों के साथ साझेदारी कर नई तकनीक विकसित करने और उसे पुलिस व्यवस्था में लागू करने की पहल की है.

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IIT कानपुर के साथ हुए समझौते के तहत साइबर सुरक्षा, साइबर फॉरेंसिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में शोध और तकनीकी सहयोग किया जाएगा. इस साझेदारी के जरिए यूपी पुलिस की डिजिटल प्रणालियों की सुरक्षा का मूल्यांकन किया जाएगा और संभावित साइबर खतरों की पहचान की जाएगी. पुलिस के सिस्टम को साइबर हमलों से सुरक्षित बनाने के लिए आधुनिक तकनीक और विशेषज्ञता का इस्तेमाल होगा.

इसके अलावा अपराधों की जांच, डिजिटल साक्ष्यों के विश्लेषण और साइबर अपराधों से जुड़े मामलों में तकनीकी क्षमता बढ़ाने पर भी काम किया जाएगा.

डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के साथ हुए MoU का उद्देश्य यूपी पुलिस की डिजिटल सेवाओं और IT सिस्टम को आधुनिक बनाना है. इस साझेदारी के तहत पुलिस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और डिजिटल सेवाओं को अधिक प्रभावी, सुविधाजनक और तकनीक-सक्षम बनाने पर जोर रहेगा.

इससे पुलिस की सेवाओं तक नागरिकों की पहुंच आसान बनाने और डिजिटल माध्यम से मिलने वाली सुविधाओं को बेहतर करने में मदद मिलेगी. तकनीकी बदलावों के जरिए पुलिस की कार्यप्रणाली को अधिक सरल, तेज और नागरिक-केंद्रित बनाने की दिशा में काम किया जाएगा.

Protean eGov Technologies के साथ हुए समझौते के तहत यूपी पुलिस के अलग-अलग डिजिटल सिस्टम के बीच सुरक्षित डेटा साझा करने की व्यवस्था विकसित की जाएगी. इसमें डिजिटल पहचान, प्रमाणीकरण (Authentication), डेटा सुरक्षा और विभिन्न तकनीकी प्रणालियों के एकीकरण (Integration) पर फोकस रहेगा.

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अलग-अलग सिस्टम के बीच सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से डेटा का आदान-प्रदान होने से पुलिस की डिजिटल कार्यप्रणाली को मजबूत किया जा सकेगा. इस पहल का उद्देश्य डिजिटल सेवाओं को अधिक सुरक्षित बनाना और तकनीकी सिस्टम के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना है.

तीनों समझौतों पर यूपी पुलिस की ओर से एडीजी तकनीकी सेवाएं भगवान स्वरूप ने हस्ताक्षर किए. इस पूरी पहल में डीआईजी तकनीकी सेवाएं आशीष तिवारी की भी अहम भूमिका रही. पुलिस के तकनीकी आधुनिकीकरण को आगे बढ़ाने के लिए इन समझौतों को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा. इनके जरिए तकनीकी विशेषज्ञता, शोध और आधुनिक डिजिटल समाधानों को पुलिस की कार्यप्रणाली से जोड़ने की योजना है.

यूपी पुलिस की इस पहल का लक्ष्य पुलिस व्यवस्था को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और तकनीक-सक्षम बनाना है. AI, साइबर सुरक्षा, डिजिटल फॉरेंसिक और सुरक्षित डेटा शेयरिंग जैसे क्षेत्रों में तकनीक का इस्तेमाल बढ़ने से अपराधों की जांच और डिजिटल साक्ष्यों के विश्लेषण की क्षमता बेहतर करने में मदद मिल सकती है.

साथ ही नागरिकों को पुलिस की डिजिटल सेवाएं आसानी से उपलब्ध कराने पर भी जोर रहेगा. तीनों MoU के लागू होने के बाद यूपी पुलिस को आधुनिक तकनीक से जोड़ने और नागरिक-केंद्रित पुलिसिंग को मजबूत करने की दिशा में काम किया जाएगा.

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