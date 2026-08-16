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Nag Panchami Bhog: नाग पंचमी पर भोग में बनाएं गाढ़ी खीर और फूली-फूली पूड़ियां, इस ट्रिक से बनेंगी क्रिस्पी

नाग पंचमी पर भोग के लिए अगर आप भी कुछ प्रसाद बनाने की सोच रहे हैं तो यहां हम आपको फूली-फूली पूड़ी और मलाईदार खीर की रेसिपी बता रहे हैं. इस ट्रिक से आप फटाफट भोग का प्रसाद तैयार कर सकते हैं.

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नाग पंचमी (Photo: ITG)
नाग पंचमी (Photo: ITG)

सावन मास की नागपंचमी पर नाग देवता की पूजा-अर्चना के साथ ही उन्हें प्रिय व्यंजनों का भोग लगाने की विशेष परंपरा है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस पावन दिन पर चावल की गाढ़ी खीर और गरमा-गरम फूली हुई पूड़ियों का प्रसाद अर्पित करना बेहद शुभ माना जाता है. लेकिन कई बार पूड़ियां सही से फूलती नहीं हैं, बहुत जल्दी पचक जाती हैं या फिर तलते समय बहुत ज्यादा तेल सोख लेती हैं.

वहीं खीर के पतले रह जाने या बर्तन के तले में जलने की शिकायत भी रहती है. अगर आप भी नागपंचमी के दिन नाग देवता के लिए परफेक्ट, क्रीमी खीर और गुब्बारे जैसी फूली हुई खस्ता पूड़ियां बनाना चाहते हैं, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रसोई के कुछ बेहद काम के और आसान सीक्रेट हैक्स.

 परफेक्ट खीर-पूड़ी बनाने की आसान विधि

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पूड़ी का आटा हमेशा थोड़ा सख्त गूंथें. ढीला आटा तेल ज्यादा सोखता है और पूड़ियां फूलती नहीं हैं.

आटा गूंथते समय उसमें 1 से 2 चम्मच सूजी और 1 चम्मच देशी घी का मोयन मिलाएं. सूजी डालने से पूड़ियां लंबे समय तक फूली और क्रिस्पी बनी रहती हैं.

आटा गूंथने के बाद उसे 10-15 मिनट के लिए गीले सूती कपड़े से ढककर छोड़ दें.

पूड़ी तलते समय तेल हमेशा तेज गर्म होना चाहिए. ठंडे या कम गर्म तेल में पूड़ी डालने से वह तेल पी लेती है और फूलती नहीं है. पूड़ी डालते ही कलछी से हल्का सा दबाएं, वह तुरंत गुब्बारे की तरह फूल जाएगी.

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चावल की खीर ऐसे बनाएं
सामग्री: फुल क्रीम दूध (1 लीटर), बासमती तुकड़ा चावल (1/4 कप - भिगोया हुआ), चीनी (1/2 कप), इलायची पाउडर (1/2 छोटा चम्मच), केसर और बारीक कटे मेवे.

बनाने की विधि: भारी तले के बर्तन में दूध को उबलने के लिए रखें. जब दूध में उबाल आ जाए, तो भीगे और हल्के मैश किए चावल डालें. धीमी आंच पर 20-25 मिनट तक पकने दें. जब चावल और दूध एक-सार (गाढ़े) हो जाएं, तब चीनी, इलायची पाउडर, केसर और मेवे मिलाकर 2 मिनट पकाएं और गैस बंद कर दें.

फूली-फूली पूड़ी बनाने की ट्रिक
सामग्री: गेहूं का आटा (2 कप), सूजी (2 चम्मच), घी (1 चम्मच), पानी (आवश्यकतानुसार), तेल (तलने के लिए).

बनाने की विधि: आटे में सूजी और घी मिलाकर सख्त आटा गूंथ लें. 10 मिनट रेस्ट के बाद छोटी-छोटी लोइयां बनाएं. पूड़ियों को थोड़ा मोटा बेलें (बहुत पतली पूड़ी नहीं फूलती). कड़ाही में तेज गर्म तेल में पूड़ियों को डालें और दोनों तरफ से सुनहरा होने तक तल लें.

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