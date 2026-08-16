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Film Wrap: नींद में एक्ट्रेस का हुआ निधन, ट्रेन में मॉडल ने रेजर से TC और RPF पर किया हमला

संडे के दिन मनोरंजन की दुनिया में काफी कुछ घटा. एक्ट्रेस अनन्या राज के निधन की खबर सामने आई, जो कई लोगों के लिए शॉकिंग बात थी. वहीं मॉडल अंतरा बनर्जी के चलती ट्रेन में टीसी और आरपीएफ जवान पर रेजर का मामला सुर्खियों में रहा.

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अनन्या राज, अंतरा बनर्जी (Photo: Social Media)
अनन्या राज, अंतरा बनर्जी (Photo: Social Media)

KBC में दुनिया का सबसे छोटा डॉक्टर! 3 फीट कद-सर्कस का ऑफर ठुकराकर किया MBBS, चौंके अमिताभ बच्चन

सबसे छोटे डॉक्टर के रूप में मशहूर गणेश बरैया अमिताभ बच्चन के शो 'कौन बनेगा करोड़पति 18' में पहुंचे. शो में उन्होंने अपने संघर्षों को याद किया. उन्होंने बताया कि छोटे कद की वजह से उन्हें MBBS में एडमिशन नहीं मिल रहा था. लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आज वो एक डॉक्टर बने. 

शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ की बढ़ीं मुसीबतें, इलायची एड कर फंसे, FDA ने भेजा नोटिस

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