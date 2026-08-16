Film Wrap: नींद में एक्ट्रेस का हुआ निधन, ट्रेन में मॉडल ने रेजर से TC और RPF पर किया हमला

KBC में दुनिया का सबसे छोटा डॉक्टर! 3 फीट कद-सर्कस का ऑफर ठुकराकर किया MBBS, चौंके अमिताभ बच्चन

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सबसे छोटे डॉक्टर के रूप में मशहूर गणेश बरैया अमिताभ बच्चन के शो 'कौन बनेगा करोड़पति 18' में पहुंचे. शो में उन्होंने अपने संघर्षों को याद किया. उन्होंने बताया कि छोटे कद की वजह से उन्हें MBBS में एडमिशन नहीं मिल रहा था. लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आज वो एक डॉक्टर बने.

शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ की बढ़ीं मुसीबतें, इलायची एड कर फंसे, FDA ने भेजा नोटिस

महाराष्ट्र एफडीए ने बॉलीवुड एक्टर्स शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की. 'विमल इलायची' के विज्ञापन के जरिए बैन पान मसाले का सरोगेट प्रचार करने के आरोप में तीनों स्टार्स को नोटिस भेजा गया.

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मॉडल अंतरा बनर्जी को अरावली एक्सप्रेस में रेजर ब्लेड से RPF जवान पर कथित तौर पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. जानिए आखिर ये विवाद हुआ क्यों?

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पाकिस्तान में माहिरा खान की फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई, बॉक्स ऑफिस पर लगाई 'आग', बनीं नंबर 1 हीरोइन

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